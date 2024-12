GOin, troisième entreprise à obtenir l'agrément PSAN

GOin, c'est comme à l'accoutumée, l'histoire de rencontres entre Emmanuel Levi-Valensi, mon associé & CTO, notre actionnaire qui est un family office, Athéna Family Office dirigé par Stéphane Fay qui est par ailleurs, le fondateur et dirigeant d'Atlays, un cabinet spécialisé dans le management part-time notamment auprès des fonds d'investissement impliqués dans des startups. C'est d'ailleurs comme cela que nous avons rencontré beaucoup de startups dans la blockchain, la crypto ou plus largement dans les technologies de traçabilité. Forcément, nous avons trouve qu'il s'agissaient de technologies qui allaient avoir un impact important, notamment dans les services financiers....

"Aujourd'hui, nous proposons à nos 150 investisseurs des mandats de gestion. Ainsi, ils nous délèguent la gestion de leur portefeuille crypto. Et par la même occasion, nous nous occupons de la conservation de leurs actifs et nous réalisons des opérations de gestion."

"Notre but, désormais, serait de convaincre des institutionnels comme des banques, des asset managers, des courtiers... de s'intéresser à cette classe d'actifs, de structurer des produits partiellement ou totalement composés de crypto-actifs, qu'ils pourront par la suite distribuer à leurs clients. Nous aimerions nous positionner comme le partenaire des sociétés de gestion, des grands groupes qui souhaitent structurer des produits pour les distribuer à leurs clients."

La marche est 100 fois plus haute entre l'enregistrement PSAN et l'agrément, et le temps nécessaire pour répondre à ces exigences n'est pas toujours disponible dans les startups. Disons que de notre côté, nous avons eu la chance d'avoir une grande expérience de l'offre traditionnelle, de la structuration des marchés et de ce qu'attend exactement un régulateur financier. Ce qu'on nous a demandé, c'est quasiment le même niveau que pour une licence bancaire... "

Cela fait quasiment 18 mois qu'ils y travaillent : et ils ont atteint le podium ! GOin est donc devenue ce 16 décembre 2024, la troisième entreprise à obtenir l'agrément PSAN auprès de l'AMF. Epaulée par les équipes de, De Gaulle Fleurance , l'agrément couvre l'ensemble des activités du gestionnaire français de crypto-actifs (conservation, courtage, gestion pour le compte de tiers et conseil... ).Un peu moins connue que Société Générale-Forge et que Deblock (qui a procédé à des tours de tables s'est entourée de personnalités du secteur comme, notamment, Claire Balva , GOin existe pourtant depuis 2018." relate Tangi Le Calvez, CEO& co-fondateur de GOin, ex-banquier d’affaires et trader de produits dérivés.Dans un marché totalement nouveau, non réglementé, l'intuition qu'il y allait avoir un besoin prégnant en infrastructures de marché s'est imposée au trio. Trio convaincu qu'au contraire, dans les mois, les années à venir, et compte tenu des enjeux, une réglementation beaucoup plus "lourde" allait forcément s'imposer.Dans un premier temps, GOin va donc s'évertuer à déployer sa solution technologique (principalement pour la conservation et le courtage).A partir de fin 2019, GOin va proposer à un pool d'investisseurs particuliers (à partir de 10 000 euros) de tester la plateforme à leurs côtés. Des investisseurs aguerris, convaincus par la blockchain et qui souhaitent aborder ainsi une diversification de leur portefeuille.Un petit pool d'initiés donc, se limitant à des investisseurs connus par le bouche-à-oreille. Car l'objectif final de GOin est un peu différent de ses activités actuelles.A termes, la société de gestion spécialisée dans les crypto-actifs aimerait proposer ses services au-delà du marché retail : au marché institutionnel. D'où l'effort l'été dernier, en parallèle du travail nécessaire à l'obtention de cet agrément PSAN, pour obtenir la certification, ISO 27001:2022, la norme internationale de référence en matière de gestion de la sécurité de l’information.D'où le fait d'avoir passé les 18 derniers mois à travailler pour l'obtention de cet agrément PSAN, véritable antichambre du sésame européen connu sous le nom de MiCA. "Niveau projets ? Après la France, GOin aimerait, une fois l'agrément MiCA obtenu, viser des pays avec des places financières jugées importantes comme, l'Allemagne, le Benelux, l'Italie, l'Espagne...GOin qui n'a procédé à aucune autre levée de fonds depuis ses débuts, envisagerait d'être à l'équilibre d'ici à 2 ans...Anne-Laure Allain