La loi Web3 vue par ... Célia Neveux & Arnaud Touati : "Une nouvelle norme internationale pour encadrer les crypto-actifs dès 2027"

Prévisibilité juridique : l’existence d’un cadre clairement défini diminue l’incertitude opérationnelle, facilitant ainsi la planification stratégique à long terme.

Renforcement de la confiance des investisseurs : la conformité avec une réglementation stricte est souvent interprétée comme un indicateur de fiabilité et de sérieux par les investisseurs et les partenaires commerciaux.

Frais de conformité significatifs : l’obtention de l’enregistrement ou de l’agrément PSAN implique des coûts initiaux et opérationnels élevés, pouvant constituer un obstacle pour les start-ups et les PME.

Rigueur des processus : la complexité et la longueur des démarches administratives peuvent entraver l’agilité et la rapidité d’exécution, des atouts pourtant cruciaux dans le secteur des technologies émergentes.

*LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises

**RÈGLEMENT (UE) 2023/1114 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) 1093/2010 et (UE) 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937

La France, avec l’adoption précoce de la loi PACTE* et sa présentation à intégrer le règlement européen MiCA** (Markets in Crypto-Assets), offre un environnement réglementaire précurseur et sécurisant pour les acteurs du marché des crypto-actifs. L’inscription dans ce cadre légal confère une légitimité indéniable et une sécurité juridique essentielle.Le choix de se réguler en France et de viser le marché français est le choix de la sécurité juridique mais une telle direction s’adresse surtout à des sociétés bien établies et/ou opérant dans le secteur bancaire et financier.