Gemini enregistré PSAN

Nous sommes ravis d'accueillir des clients basés en France sur la plateforme Gemini dans les semaines à venir alors que nous élargissons encore l'accès à la cryptographie à travers l'Europe

La France est un leader mondial de l’innovation et possède une communauté crypto dynamique, comme en témoigne le succès de la Paris Blockchain Week. Nous sommes ravis de pouvoir bientôt offrir aux clients français un accès conforme et sécurisé à l’avenir de la finance, alors que nous poursuivons notre mission visant à ouvrir la prochaine ère de liberté financière, créative et personnelle.

Gemini a été enregistré en tant que fournisseur de services sur actifs numériques (PSAN) par l'Autorité des marchés financiers (AMF), le régulateur français des marchés financiers. Suite au lancement de notre siège social européen en Irlande en 2022, Gemini est désormais opérationnel dans plus d' une douzaine de pays de l'UE et dans plus de 70 pays dans le monde, avec davantage de pays sur la feuille de route.Avec un enregistrement PSAN français, les produits Gemini seront disponibles pour les utilisateurs particuliers et institutionnels dans toute la France dans les semaines à venir alors que nous terminons les derniers préparatifs pour ouvrir l'accès à la plateforme Gemini en France. Une fois disponible en France, les clients situés là-bas pourront échanger en toute transparence plus de 70 cryptos sur le site Web et l'application mobile Gemini et avoir accès à notre plateforme ActiveTrader haute performance. Les clients institutionnels pourront également accéder à Gemini eOTC , notre solution de trading électronique de gré à gré, qui propose un trading crypto entièrement automatisé avec une liquidité importante et un règlement différé.", a déclaré Gillian Lynch, responsable de Gemini pour l'Irlande et l'UE. «Comme nous l’avons écrit récemment dans notre blog Crypto Trend Report 2024 sur la réglementation, nous pensons que la réglementation est nécessaire pour cultiver davantage l’innovation dans le secteur de la cryptographie de manière à protéger au mieux les consommateurs, tout en attirant davantage d’investissements de détail et institutionnels ainsi qu’une adoption plus large.L’Union européenne est un leader en matière de réglementation mondiale de la cryptographieL’Union européenne se distingue à la fois par son influence sur les marchés mondiaux traditionnels et par la qualité et la réflexion de son approche en matière de réglementation des cryptomonnaies, se positionnant désormais comme une juridiction mondiale de premier plan pour la promotion de l’innovation au sein d’une structure réglementaire solide.En avril 2023, les législateurs européens ont adopté un vote pour mettre en œuvre la réglementation sur les marchés des crypto-actifs (MiCA), qui a été saluée comme la réglementation spécifique à la cryptographie la plus importante au monde à ce jour. En créant un cadre juridique standardisé dans toute l’UE, MiCA augmente non seulement la responsabilité des prestataires de services, mais renforce également la confiance des consommateurs dans l’utilisation et l’investissement dans les crypto-actifs. Cette harmonisation facilite également l'accès aux services transfrontaliers, garantissant ainsi aux consommateurs de l'UE de bénéficier d'un marché diversifié et compétitif.Gillian LynchDirectrice Europe