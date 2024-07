Fipto intègre l'euro CoinVertible (EURCV) à sa plateforme

« En offrant un accès global à l'euro et à sa stabilité, l'EURCV est un actif optimisé pour la gestion de trésorerie d'entreprise et les transactions cross-border. Une entreprise présente à l'étranger peut ainsi utiliser l'EURCV comme pont entre une devise locale volatile et l'euro. Cette même entreprise peut aussi trouver un avantage à rester sur une devise euro sans devoir s'exposer à du dollar américain, tout en profitant des garanties et du crédit rating qu'offre une banque systémique telle que Société Générale »

« Les paiements transfrontaliers deviennent de plus en plus compliqués, tandis que les attentes des clients sont plus élevées que jamais. Les normes actuelles exigent l’instantanéité, la transparence totale, la prévisibilité et des coûts minimaux . En intégrant l’EURCV, nous offrons une solution de paiement instantanée et transparente qui répond aux exigences modernes de rapidité et de sécurité. Cette innovation est essentielle pour naviguer dans un marché mondial de plus en plus complexe et fragmenté, et pour répondre aux attentes de nos clients ».

L' EURCV , conçu pour offrir une alternative sécurisée et efficace, permet à Fipto de répondre aux besoins croissants des entreprises en matière de gestion de trésorerie et de paiements. Ce stablecoin basé sur l'euro est l’un des premiers à respecter les exigences de la directive européenne MiCA, prévue pour entrer en vigueur fin 2024, offrant ainsi une option réglementée aux entreprises. Cette initiative stratégique permet à Fipto de renforcer sa position en tant que leader dans l'innovation financière, tout en assurant la conformité avec les régulations locales et internationales.