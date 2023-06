Entretien | Pauline Adam-Kalfon, PwC, « Pour que la France reste leader en matière de Blockchain, il faut apporter des clarifications sur le cadre »

A propos de Pauline Adam-Kalfon, Associée responsable Inclusion et Diversité, PwC France et Maghreb Pauline Adam-Kalfon est associée en charge de l’activité transformation digitale auprès des institutions financières. Elle est également responsable des activités Blockchain et crypto de PwC France et Maghreb. Après avoir démarré sa carrière chez Deloitte en 1998 comme consultante dans les services financiers, Pauline Adam-Kalfon rejoint en 2001 un projet entrepreneurial de conseil puis crée sa propre société en 2005 dans le domaine de la transformation des opérations et des processus clients dans l’assurance, qu’elle gère pendant plus de six ans. En 2012, elle rejoint PwC où elle est cooptée associée en 2018. Avec près de 25 ans d’expérience dans le conseil, elle accompagne ses clients dans la création d’activités, le lancement d’offres centrées utilisateurs et la transformation de leurs modèles opérationnels en mettant l’humain au cœur de leurs actions avec la puissance des nouvelles technologies. L’inclusion et la diversité sont des causes qui lui sont chères. Nommée associée responsable Inclusion et diversité de PwC France et Maghreb en 2021, membre du Comité de direction de PwC France et Maghreb, elle met à profit ses compétences pour une transformation durable du modèle culturel et opérationnel de l’entreprise autour de ces problématiques. Pauline Adam-Kalfon est diplômée d’HEC (promotion 97).

Nous recommandons, par exemple, la nomination d’un coordinateur national dont le rôle sera de faire en sorte que les ministères, les administrations puissent fonctionner ensemble et s’appuyer sur des cas d’usage concrets. Puis, à l’instar de ce qui se pratique depuis peu aux Etats-Unis avec la création de la Chamber of Digital Commerce, nous pensons qu’il faut une organisation spécifique à laquelle un comité national scientifique pourrait être adossé pour former et informer le législatif et l’exécutif aux enjeux de la souveraineté numérique et à la blockchain. Nous sommes convaincus que pour faire émerger des réussites françaises, il est nécessaire d’instituer un hub de solutions.

L’étude que nous avons élaborée au travers de la consultation d’une cinquantaine d’experts de premier ordre, nous a donné l’occasion d’effectuer 8 recommandations. Ces recommandations sont partagées entre deux axes forts. D’un côté, vous avez la valorisation du cadre. En la matière, la France a été précurseur. Sur le plan juridique, la loi PACTE de 2019 a permis de poser les bases de ce cadre pionnier à la fois pour les consommateurs en leur apportant une protection renforcée, et pour les entreprises du secteur en leur apportant une sécurité juridique et de la crédibilité auprès de leurs clients, ainsi qu’une certaine flexibilité nécessaire à l’innovation. Ce cadre a été récemment adapté à l’échelle européenne dans le cadre du règlement MiCA. Il faut que nous nous mettions plus en avant sur le sujet. Et, de l’autre, vous avez la mise à niveau de ce cadre et son adaptation à ce contexte sans cesse en évolution. Pour rester leader, il faut apporter des clarifications et mettre à jour notre logiciel.

Elle est la co-présidente du groupe de travail qui a orienté, l’étude de l’Institut Montaigne, « Blockchain, consolider nos atouts » parue en ce début juin. Un livret de près de 200 pages à la fois pédagogique et prospectif qui a nécessité des mois de travail et la consultation d’une cinquantaine de personnalités spécialisés en matière de blockchain. Elle ? c’est Pauline Adam-Kalfon. Loin des clichés, que l’on peut avoir d’une Associée d’un Big Four, la Responsable des activités Blockchain et crypto, PwC France et Maghreb, affirme ses prises de positions. Rencontre. Propos Recueillis par Anne-Laure Allain