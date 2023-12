Coinbase enregistrée PSAN en France

La France est un marché important pour Coinbase, et cette décision représente un autre chapitre de notre stratégie d'expansion internationale Go Deep, Go Broad. Nous nous engageons à collaborer avec des régulateurs de haut niveau dans toutes les juridictions pour contribuer à moderniser le système financier, et la France n’est pas différente. Coinbase a récemment montré son engagement envers les marchés européens en choisissant l'Irlande comme emplacement de son entité MiCA. La clarté réglementaire apportée par MiCA à l’industrie est extrêmement bienvenue et montre que la région reconnaît le potentiel que les technologies émergentes peuvent offrir.

Aujourd'hui, nous avons franchi une étape importante dans la poursuite de l'expansion internationale de Coinbase : l'obtention de l'approbation PSAN du régulateur français, l'Autorité des marchés financiers (AMF). Cet enregistrement permet à Coinbase d'opérer en France, poursuivant ainsi nos projets de croissance à travers l'Europe. Ce statut PSAN permettra à Coinbase de proposer les services suivants aux utilisateurs en France, tant particuliers qu'institutionnels, le tout dans le respect du cadre juridique national : - Garde des actifs numériques ; - Acheter ou vendre des actifs numériques ayant cours légal ; - L'échange d'actifs numériques contre d'autres actifs numériques. Selon une nouvelle enquête de Toluna, 10 % des adultes français possèdent actuellement des actifs cryptographiques et 24 % envisagent d'acheter, de vendre et/ou d'échanger des cryptomonnaies au cours des 12 prochains mois. La demande augmente. Et pourquoi pas ? Environ 60 % des Français adultes estiment que le système financier mondial favorise injustement les intérêts puissants.* « Nous nous efforçons de faire profiter le monde des avantages de la cryptographie. L'obtention du statut VASP en France nous permet de continuer à nous développer à l'échelle mondiale de la meilleure façon possible, en intégrant le prochain milliard de personnes dans la cryptographie tout en garantissant la sécurité des actifs des consommateurs et la priorité à la conformité. La France dispose d'un écosystème Web3 florissant et nous sommes ravis à l'idée d'y contribuer », a déclaré Daniel Seifert, vice-président et directeur général régional EMEA chez Coinbase : La France est un marché important pour Coinbase, et cette décision représente un autre chapitre de notre stratégie d'expansion internationale Go Deep, Go Broad. Nous nous engageons à collaborer avec des régulateurs de haut niveau dans toutes les juridictions pour contribuer à moderniser le système financier, et la France n’est pas différente. Coinbase a récemment montré son engagement envers les marchés européens en choisissant l'Irlande comme emplacement de son entité MiCA. La clarté réglementaire apportée par MiCA à l’industrie est extrêmement bienvenue et montre que la région reconnaît le potentiel que les technologies émergentes peuvent offrir. La réputation de la France en tant que pays qui innove et attire les avancées technologiques est bien méritée. Avec son écosystème florissant de startups technologiques et Web3, ses initiatives gouvernementales solidaires, ses établissements d’enseignement de classe mondiale, ses infrastructures technologiques avancées et son patrimoine culturel dynamique, la France s’est positionnée comme un pôle d’attraction mondial pour l’innovation. La récente adoption de MiCA par les décideurs politiques de l’Union européenne représente également un moment charnière pour les crypto-monnaies dans la région. La clarté réglementaire apportée par MiCA à l’industrie est extrêmement bienvenue et montre que la région reconnaît le potentiel que les technologies émergentes peuvent offrir. Nous sommes fiers d’apporter en France un système financier plus juste, accessible, efficace et transparent, rendu possible par la cryptographie, et nous sommes impatients de reproduire nos efforts à travers le monde dans cette juridiction incroyablement importante. **Enquête sur la perception financière de septembre 2023, menée par Toluna pour le compte de Coinbase.

Coinbase a officialisé jeudi 21 décembre en début de soirée sur son compte X (ex-Twitter) son enregistrement en tant que PSAN auprès de l'AMF. L'Autorité des Marchés financiers qui a donc mis à jour sa liste ce matin (22 décembre) ajoutant Coinbase sous les numéros 109 et 110. Un statut qui va permettre à Coinbase de proposer les services suivants : conservation des actifs numériques ; achat et vente d'actifs numériques, échange d'actifs numériques contre d'autres actifs numériques. Fondée le 20 juin 2012 par Brian Armstrong et Fred Ehrsam à San Francisco (aussi co-fondateur en 2018 de Paradigm société d'investissement spécialisée crypto aux côtés de Matt Huang ex de Sequoia Capital), Coinbase est l'une des premières structures à proposer le service d'achat/vente de bitcoin par virement bancaire. Aujourd'hui, la plateforme américaine affiche 3400 employés et "traiterait" un volume d'un montant de 76 milliards de dollars par semaine. Au troisième trimestre 2023, le groupe Coinbase a déclaré un CA net de 623 millions de dollars pour une perte nette de 2 millions. Le déploiement à l'international fait partie de la stratégie d'expansion du groupe connue sous le nom "Go Deep, Go Broad". Anne-Laure Allain Lire la traduction du communiqué de presse Coinbase ci-dessous.