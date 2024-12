Entretien | Cyril Chiche, Lydia Solutions « Nous sommes des évolutionnaires, pas des révolutionnaires »

Exactement ! En dehors de toutes les mesures de sécurité que nous avons prises, nous avons construit notre offre autour de trois propositions de valeur.

Il y a, bien entendu, le compte courant rémunéré.

Le deuxième pilier, c’est la gestion de budget et l’aide à l’épargne. Quand on parle d’épargne aux Français, on leur parle de fiscalité, mais jamais de comment faire pour épargner ou encore d’objectifs d’épargne par rapport à leurs projets.

Qui est capable de calculer des intérêts cumulés ? C’est la base, et peu de gens maîtrisent le sujet !

Nous souhaitons mettre les personnes en action via des habitudes simples. Pour cela, nous avons réhabilité le système d’enveloppes pour gérer son argent par projet et habitudes de consommation. Libre à chacun d’effectuer un virement mensuel dans son enveloppe "voyage"ou "déménagement"…

Le troisième pilier, c’est le lifestyle, la personnalisation. Pourquoi mon appli bancaire devrait-elle ressembler à celle de tous les autres clients ? Quand je choisis un portefeuille dans la vie, je le personnalise. Alors en digital, cela devrait être encore plus facile. Or, personne ne le propose !