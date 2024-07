MiCA : une opportunité et une sécurité pour les investisseurs individuels leur apportant plus de transparence selon l'ESMA

Corporate Finance News, Hybrid Finance News

“Mastercard For Fintechs” : les fintechs françaises Rollee et Rosaly sélectionnés pour la grande finale européenne du concours

Le premier événement du concours "Mastercard For Fintechs", visant à identifier les fintechs les plus innovantes d'Europe occidentale, susceptibles de transformer l'avenir des paiements, s’est déroulé ce mardi 25 juin à Paris. Les entreprises Rollee et Rosaly sont les deux premières fintechs à s’être qualifiées pour participer à la grande finale européenne qui se tiendra le 25 novembre dans la capitale.



Mastercard a conçu son programme "Mastercard For Fintechs” pour soutenir les fintechs en leur offrant des outils et des expertises de pointe pour stimuler leur croissance et les aider à atteindre leur prochain stade de développement. Parmi les 8 candidats français, le jury a choisi les fintechs Rollee et Rosaly pour leur fort potentiel dans leur secteur respectif et leur concept unique.



ROLLEE

Rollee est une plateforme d’open finance qui fournit aux entreprises des informations financières sécurisées sur les revenus et l’activité de leurs clients. Elle s’adresse notamment aux fournisseurs de services financiers comme les assureurs ou les banques avec une forte traction sur les crédits automobile et à la consommation. Les données alternatives récupérées permettent aux entreprises d’adresser une cible de travailleurs plus diverse, incluant notamment les travailleurs indépendants.



ALI HAMRITI, CEO ET CO-FONDATEUR DE ROLLEE :

“Nous sommes très honorés d’être lauréat de la finale France du concours Mastercard for Fintech. Chez Rollee, nous nous engageons à faire avancer l’inclusion financière de travailleurs aux profils divers grâce aux données alternatives. Nous nous réjouissons de collaborer avec Mastercard qui accompagne des milliers d’entreprises à travers le monde pour qui notre solution peut accélérer leur croissance.”



ROSALY

Rosaly est spécialisée dans l'amélioration du bien-être financier des salariés. Elle propose une solution complète comprenant des fonctionnalités comme l'acompte sur salaire instantané, un simulateur d'aides sociales, et un module d'échange avec des experts en budgétisation. Pour les entreprises, Rosaly automatise les processus et améliore l'attractivité, la rétention et l'engagement des collaborateurs.



ARBIA SMITI, CEO DE ROSALY :

“Être finaliste du concours Mastercard for Fintechs nous permet de renforcer notre mission d’émancipation financière en offrant aux salariés et entreprises des solutions innovantes et inclusives. Nous sommes ravis de collaborer avec Mastercard pour élargir notre impact et aider encore plus de personnes à mieux gérer leurs finances.”



La finale européenne de la compétition se déroulera le 25 novembre prochain à Paris.

Elle verra s'affronter les 2 vainqueurs des quatre pays participants (France, Espagne, Pays-Bas, Italie) devant un jury composé de membres de Mastercard et de partenaires externes. Les projets seront évalués sur des critères tels que l'innovation, la viabilité économique, le potentiel de scalabilité, et l'adéquation avec les valeurs stratégiques de Mastercard. Le lauréat final recevra un prix priceless de 50 000 € en soutien marketing, un accès aux actifs de parrainage de Mastercard, un accès privilégié à la journée finale de sélection du programme Start Path, ainsi qu’un mentorat de la part d'experts et de fondateurs de l'écosystème.



CALENDRIER DE LA COMPÉTITION "MASTERCARD POUR LES FINTECHS" :

Compétition à Madrid - 25 septembre 2024

Compétition à Milan - 9 octobre 2024

Compétition à Amsterdam - 18 octobre 2024

Finale à Paris - 25 novembre 2024



À PROPOS DE MASTERCARD

Mastercard est une société technologique mondiale dans l’industrie des paiements. Notre mission consiste à connecter et alimenter une économie numérique inclusive, qui bénéficie à chacun et partout, en permettant des transactions sûres, simples, intelligentes et accessibles. Nous nous appuyons sur des données et des réseaux sécurisés, nos partenariats et notre passion, nos innovations et nos solutions pour donner aux particuliers, aux institutions financières, aux gouvernements et aux entreprises les moyens de réaliser tout leur potentiel. Présents dans plus de 210 pays et territoires, nous bâtissons un monde durable pour ouvrir à chacun un horizon riche en possibilités priceless inestimables.

Mastercard



