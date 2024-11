Deblock, la fintech s'offre le 2nd agrément PSAN attribué par l'AMF

Deblock, le premier portefeuille crypto adossé à un compte courant, fondé par d'anciens cadres de Revolut et Ledger, est désormais agréé en tant que Prestataire de Services sur Actifs Numériques (PSAN) auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF). Une première pour une entreprise de l'écosystème fintech. Cette étape clé permet à Deblock de consolider sa position sur le marché français tout en ouvrant de nouvelles perspectives de développement à l’international.



En devenant la 1ère et unique plateforme crypto à avoir l’agrément PSAN, Deblock renforce la confiance des utilisateurs et des investisseurs dans la sécurité et la conformité de sa plateforme. Désormais agréée par l’ACPR et l’AMF, la fintech est aujourd'hui la mieux positionnée pour répondre aux exigences strictes du secteur des services financiers et des actifs numériques, tout en offrant à ses clients une expérience sécurisée et transparente.



Plus contraignant que l’enregistrement, l’agrément PSAN impose des dispositions supplémentaires en matière de protection des investisseurs (audit de cybersécurité, solvabilité de l'entreprise entre autres).



L’obtention de cet agrément renforce non seulement la légitimité de Deblock sur le marché français, mais ouvre également la voie à un développement sur de nouveaux marchés où les actifs numériques sont en plein essor et la réglementation européenne en marche Deblock se met d’ors et déjà en ordre de marche vers la réglementation européenne MiCA qui devrait d’ici peu réguler et sécuriser le marché des crypto actifs.



Forte de son expérience dans le secteur bancaire et fintech, l’équipe dirigeante de Deblock envisage déjà des opportunités d’expansion dans divers marchés européens et au-delà.