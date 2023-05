Accueil Envoyer Imprimer Partager Opinion | Jean-Baptiste Graftieaux, Bitstamp."Adoption de MiCA : il est temps pour la finance traditionnelle d’enfin maitriser le sujet de la conformité des crypto-monnaies." Comme on l'espérait depuis longtemps, le règlement européen sur les marché des crypto-actifs (MiCA) et les transferts de fonds qui vise à prévenir le blanchiment d'argent en obligeant les entreprises de crypto-monnaies à identifier leurs clients, est en bonne voie vers les décrets d'application. Adopté par le Parlement européen il y a un peu moins d'un mois, il est depuis ce 16 mai 2023, approuvé par le conseil des ministres des finances de l'UE.

Si MiCA est le premier cadre réglementaire global de ce type à être adopté, il ne sera certainement pas le dernier. Partout dans le monde, les gouvernements se concertent avec les régulateurs et les parties prenantes pour mettre au point les futures mesures visant à apporter au secteur la réglementation dont il a tant besoin suite à la récente récession du marché. Par Jean-Baptiste Graftieaux, CEO de Bitstamp.





De plus, les crypto-monnaies ajoutent à la complexité. Réalisés dans un environnement électronique sans frontières, non géographique, les échanges servent souvent des clients dans des juridictions différentes - ce qui a souvent donné lieu à un mythe selon lequel les crypto-monnaies sont peu voire pas du tout réglementées. Mais ce n'est pas le cas. Dans de nombreuses juridictions, les plateformes de crypto-monnaies sont soumises aux mêmes exigences en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et de connaissance du client (KYC) que les institutions financières traditionnelles.



Et comme de plus en plus de sociétés et d'institutions financières s'aventurent sur le marché des crypto-monnaies, il est de plus en plus nécessaire de comprendre le cadre réglementaire de cette classe d'actifs afin d’en limiter les risques, d'assurer une protection contre la fraude et la cybercriminalité et, en parallèle, de se conformer à ses exigences légales.



Les institutions financières actives dans le secteur des crypto-monnaies ont une responsabilité accrue dans la protection de leurs clients contre les piratages, les logiciels malveillants et autres attaques criminelles, d'autant plus qu'il est impossible d'inverser les transactions. Les crypto-monnaies s'apparentent à des actifs "numériques au porteur", de sorte qu'en cas de vol de fonds, des voies légales sont disponibles - mais les recours sont souvent limités.



Pour aider les clients à protéger leurs actifs, de solides pratiques de cybersécurité, y compris l'authentification à deux facteurs, peuvent empêcher les pirates d'accéder à leurs informations ou à leurs comptes. En outre, il est tout aussi important d'informer les clients sur la manière de détecter et de prévenir la cyberfraude, et les entreprises du secteur des crypto-monnaies ont investi de façon conséquente dans des outils de pédagogie à destination de leurs publics à ce sujet.



La communication autour des caractéristiques uniques et des risques liés aux crypto-monnaies contribuera directement à la conformité du secteur. A titre d’exemple, les régulateurs exigent que les plateformes de crypto-monnaies informent leurs clients que les transactions en crypto-monnaies peuvent ne pas être réversibles. L'éducation des clients peut aller de pair avec ces exigences minimales pour les aider à mieux comprendre le fonctionnement des crypto-monnaies et la manière dont ils peuvent protéger leurs actifs.



Les sociétés de crypto-monnaies ont développé des ressources pour répondre à ce besoin, qu'il s'agisse de documents d'introduction aux concepts généraux ou d'explications détaillées spécifiques à certaines technologies et tendances.

Alors que cette dernière évolution réglementaire est un réel signe positif pour notre marché, le moment est venu pour les institutions financières de s’emparer pleinement du sujet de la réglementation et de la conformité en matière de crypto-monnaies, et pour les plateformes de crypto-monnaies de démontrer leur engagement en la matière et de veiller à ce que les clients soient informés de ces changements majeurs.



Par Jean-Baptiste Graftieaux, CEO de Bitstamp



À propos de Bitstamp

Première plateforme d’échange de cryptomonnaies au monde, Bitstamp accompagne les investisseurs, les intermédiaires et les principales institutions financières depuis 2011 en leur proposant un accès sécurisé et ouvert aux actifs numériques. Grâce à ses antécédents, son infrastructure de pointe et son engagement à fournir un service personnalisé et humain, plus de cinq millions d’utilisateurs lui font confiance dans le monde. Que ce soit par le biais de sa plateforme web intuitive, de son application mobile ou de ses API sophistiquées, ou encore de ses 51 licences et enregistrements auprès des régulateurs du monde entier, Bitstamp propulse les cryptomonnaies sur le devant de la scène.

