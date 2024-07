Société Générale-Forge et Circle : leurs stablecoins, premiers MiCA compatibles

Société Générale- Forge et Circle, ont annoncé coup sur coup, ce lundi 1er juillet, que leurs stablecoins (EURCV pour SG-Forge et USDC et EURC pour Circle) étaient conformes au règlement européen MiCA. Les deux entreprises sont agréées en tant qu'Emetteur de Monnaie électronique (EME) par l'ACPR.

Si les deux entreprises ont souhaité se positionner sur la ligne des primo-émetteurs agréés - le volet "stablecoin" de MiCA est entré en vigueur ce 30 juin 2024 -, leur situation n'est cependant pas tout à fait comparable.



D'un côté, Société Générale-Forge a fait évoluer son stablecoin EUR CoinVertible (EURCV), qui, jusque-là était réservé aux seuls clients institutionnels dans le cadre de règlement-livraison et de paiement transfrontaliers, pour lui conférer l'ensemble des capacités d'un stablecoin ouvert (conforme à MiCA et librement transférable). Avec, comme objectif, son utilisation à plus grande échelle via des plateformes agréées comme Bitstamp.



De l'autre, l'entreprise américaine Circle, déjà émetteur des stablecoins ouverts USDC et EURC qui travaille depuis plus d'un an à sa mise en conformité avec les règlements français et européens. L'entreprise a d'ailleurs profité de cette annonce pour officialiser que, désormais, la France était bel et bien son nouveau siège européen.

Pour Jérémy Allaire, Co-fondateur et PDG de Circle, la mise en conformité de ses stablecoins avec le règlement européen et donc, désormais leur libre circulation "signifie que l'ensemble du secteur financier réglementé européen peut désormais adopter une infrastructure financière native de la blockchain, ce qui élargira considérablement l'utilité des stablecoins dans le commerce et la finance. Nous constatons déjà un intérêt significatif et croissant pour l'EURC de la part de grandes entreprises, de grandes institutions financières, de sociétés de paiement et d'autres qui voient maintenant l'opportunité de tirer parti de la technologie blockchain et du Web3 pour alimenter de nouvelles formes de finance et de commerce programmables."



Anne-Laure Allain



Lire les annonces officielles de Société Générale-Forge et de Circle, ci-dessous.