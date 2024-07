Web 3 Leaders Forum 2024 : "une Europe qui regarde vers l'avenir "

«Le Web3 ne représente pas simplement une évolution de l'internet, mais une véritable révolution dans nos modes de connexion, de transaction et d'interaction. Vu le potentiel des technologies Web3, j’ai réalisé le projet Europeum pendant la Présidence belge du Conseil de l’UE. Avec Europeum dorénavant 10 pays s’engagent à créer une infrastructure numérique souveraine et sécurisée pour l'Europe, facilitant l'échange de données automatisé et transparent. Ensemble, nous pouvons utiliser les technologies Web3 pour bâtir une Europe connectée et résiliente, où la transparence, la sécurité et l'efficacité sont au service et à l'autonomisation de tous les citoyens. »

La blockchain et la crypto sont en train de changer profondément le paysage de la finance. J'ai été fort critiqué pour avoir mis ce sujet à l'agenda politique. Or, aujourd'hui toutes les grandes institutions financières se lancent dans la course. Larry Fink, le patron de Blackrock, dit que Bitcoin est l'or numérique et deviendra une valeur refuge pour les citoyens. C'est même un sujet chaud de la campagne électorale aux Etats-Unis. Biden et Trump rivalisent pour défendre le cadre légal le plus soutenant possible. Il est temps de dépasser les poncifs habituels (blanchiment d'argent, financement du terrorisme etc) pour se concentrer sur les vrais enjeux. On a des leaders mondiaux en Belgique comme Keyrock qui emploie des centaines de personnes! Mais si le monde politique n'ouvre pas les yeux, ils vont quitter la Belgique et se développer ailleurs!

Suivant les traces de la France en la matière, l'Europe est désormais le continent avec la réglementation la plus complète dédiée au Web 3. Conçue spécifiquement pour ces activités, le cadre européen permettra dès cette année à de nombreuses entreprises de développer leur activité en toute visibilité dans l'ensemble de l'Union. Dans un contexte ultra-concurrentiel, il s'agit d'un atout qu'il faut impérativement préserver dans les mois et années à venir si l'on souhaite que nos entreprises puissent capitaliser sur cet effort réglementaire. Poursuivre le dialogue entre le secteur et les pouvoirs publics, à Bruxelles comme dans chaque Etat membre, sera à ce titre clé que des entreprises avec de haut standard de qualité grandissent durablement en Europe