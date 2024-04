Entretien | Faustine Fleuret, Présidente de l'Adan "Notre but ? Faire de l’Europe la région mondiale du Web 3 avec la France en moteur"

Nous sommes en 2016/2017, après l’AMF, j’ai rejoint l’AMAFI pour travailler en particulier sur MiF 2. C’est le moment où les ICO fleurissent et l’AMF reçoit des premières remontées d’épargnants et d’investisseurs floués. Il s’agissait d’opérations très nouvelles qui attiraient les épargnants et qui connaissaient un fort écho médiatique. De manière classique, lorsque les autorités ont des interrogations, elles consultent la Place bancaire et financière (en premier lieu, les associations professionnelles). L’AMF nous a ainsi naturellement consultés.

Objectifs : l’aider à définir ce qu’étaient ces opérations. Pouvaient-elles être qualifiées d’opérations financières ? les cryptoactifs pouvaient-ils être assimilés à des instruments financiers ? les ICO étaient-elle des équivalents des IPO ? Ou bien constituaient-elles un nouveau type d’opérations ? Et si c’est le cas, que devait-on en faire ?

Il faut avouer que tout le monde était un peu embêté par le sujet. J’étais la plus jeune et très curieuse : j’ai récupéré le dossier ! (sourires)

Pour répondre à l’AMF, il fallait comprendre le dossier et comme tout était nouveau, j’ai eu la liberté de frapper aux portes des pionniers du secteur : Ledger, Coinhouse, Consensys…

En parallèle, j’assistais à beaucoup de workshops, de meet-ups et de conférences, par exemple les « Cryptomondays ». Au début, nous nous retrouvions dans des cafés, puis le groupe a grandi jusqu’à se retrouver à Station F.

J’ai aussi étroitement travaillé avec le LabEx-ReFi (et notamment le professeur Pierre-Charles Pradier), un laboratoire de recherche en réglementation financière conjoint à diverses universités. (Sorbonne, ESCP, CNAM…).

Après cette période en immersion, nous avons fait une réponse conjointe à l’AMF s’appuyant sur ces remontées du terrain.

C’est donc via mon expérience à l’AMAFI que je me suis passionnée pour le WEB3 et ses acteurs jusqu’à choisir de m’y consacrer pleinement en rejoignant ConsenSys, puis en co-fondant l’Adan.

En parallèle, j’ai aussi réalisé que j’aurai beaucoup plus de valeur ajoutée et apporterai davantage au développement de ce nouveau monde « crypto-financier ». Il faut dire que ce nouvel écosystème bouscule toutes les certitudes, notamment sur le système bancaire monétaire et financier en place. Remettre en question le monopole bancaire, ce n’est clairement pas l’université ou le secteur traditionnel qui le promeuvent !