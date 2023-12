Circle obtient son enregistrement PSAN conditionnel et annonce la nomination de Coralie Billmann pour piloter les activités en France

Circle , société mondiale de technologie financière et émetteur de l'USDC et de l'EURC , a annoncé avoir reçu un enregistrement conditionnel en tant que fournisseur de services sur actifs numériques (« DASP », ou « Prestataire de Service sur Actifs Numériques » ( PSAN)) auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF). Comme témoignage supplémentaire de l'engagement de l'entreprise envers la France et l'UE, Circle a également annoncé la sélection de Coralie Billmann, rompue au secteur des paiements, pour diriger ses opérations sous licence dans le pays. La nomination de Coralie Billmann reste soumise à l'approbation des autorités réglementaires. Afin de lever les conditions liées à son immatriculation et de pouvoir démarrer ses activités en France, Circle doit obtenir un agrément en tant que prestataire de services de paiement (PSP) ou une inscription en tant qu'agent d'un PSP. Cette condition sera satisfaite avec l'obtention d'une licence d'Institution de Monnaie Electronique, pour laquelle Circle a demandé. Billmann est une personnalité du secteur des paiements et a récemment contribué au lancement de l'activité de paiement du 3S Money Club en Europe, une institution de monnaie électronique agréée. Avant cela, elle a dirigé l'expansion des ventes de technologies de haute croissance pour JP Morgan à Paris et a été trésorière EMEA chez PayPal pendant neuf ans. Doté d'une solide expérience en matière de conformité et de finance, Billmann a siégé au conseil d'administration de 3S Money et de PayPal. Billmann jouera un rôle déterminant en permettant la préparation à MiCA et la passeportabilité des produits et services de Circle. « Depuis plus d'une décennie, Circle a adopté une approche axée sur la réglementation pour faire progresser l'utilisation de la technologie blockchain et des pièces stables de paiement à réserve complète pour responsabiliser les entreprises, promouvoir l'inclusion financière et favoriser les paiements mondiaux à vitesse Internet. La délivrance de cet enregistrement PSAN conditionnel en France marque une première étape importante alors que nous travaillons à l'établissement de notre plateforme réglementaire européenne », a déclaré Jeremy Allaire, co-fondateur, PDG et président de Circle. « Avec Coralie Billmann rejoignant Circle, sa profonde expertise du marché et son leadership seront déterminants pour poursuivre nos efforts réglementaires et approfondir nos liens en France. L'objectif de Circle est de placer ses opérations européennes sous la surveillance globale de l'UE avec une licence complète de PSAN et d'institution de monnaie électronique (demande d'agrément en qualité d'établissement de monnaie électronique) selon les normes rigoureuses établies par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), ainsi que de mettre ses produits et services en conformité avec le prochain régime des Marchés de Crypto-Actifs (MiCA). « Le choix de la France comme base réglementaire européenne s'appuie sur les règles claires du pays en matière d'innovation responsable dans les domaines des technologies financières et des actifs numériques, tout en tirant parti du dynamisme de l'écosystème entrepreneurial, technologique, bancaire et financier de la France », a déclaré Dante Disparte, directeur de la stratégie et directeur de Circle. de la politique mondiale. Circle est heureux de reconnaître le soutien de De Gaulle Fleurance & Associés dans ce processus de demande réglementaire.

Selon un communiqué de presse publié ce jour - 21 décembre 2023 - sur le site internet de la maison-mère américaine, Circle aurait obtenu son enregistrement PSAN conditionnel Aurait ? Car à cet instant, le nom de la plateforme américaine émetteur de l'USDC et de EURC, n'est pas encore visible sur le site de l'AMF. Et pour cause : afin de lever les conditions liées à son immatriculation et de pouvoir démarrer ses activités en France, Circle doit obtenir un agrément en tant que prestataire de services de paiement (PSP) ou une inscription en tant qu'agent d'un PSP. La société a également annoncé la nomination de Coralie Billmann, pour piloter ses opérations sur place. Le communiqué précise que la nomination de Coralie Billmann reste soumise à l'approbation des autorités réglementaires et que la structure est bien accompagnée par le cabinet d’avocats, De Gaulle Fleurance & Associés, dans le processus de demande réglementaire. Rappelons que pour être conforme à la future réglementation européenne MiCA, Circle devra en plus obtenir l’agrément PSAN que seule Société Générale -Forge a obtenu pour l’instant. AL A Lire le CP officiel ci-dessous