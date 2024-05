La loi Web3 vue par ... Arnaud Touati & Célia Neveux " La régulation des stablecoins par le règlement MiCA : une avancée nuancée dans l’encadrement des actifs numériques"

Le règlement sur les marchés de crypto-actifs (MiCA) vient encadrer cet actif, malgré la complexité de réguler un secteur en constante évolution et avec la contrainte de ne pas freiner l’innovation. Ce texte a pour objectif globale de dresser un cadre juridique précis et harmonisé des crypto-actifs. A noter, ce règlement entrera en vigueur à partir du 30 décembre 2024, mais les dispositions concernant les stablecoins seront applicables dès le 30 juin 2024.



Le règlement MiCA distingue trois types de crypto-actifs, différenciés par la volonté ou non de l’émetteur à stabiliser leur valeur par référence à d’autres actifs. Cette distinction permet de distinguer les « jetons se référant à un ou des actifs » (assets-referenced tokens, ARTs) et les « jetons de monnaie électronique » (e-money tokens, EMT). Ces deux catégories de crypto-actifs ont une finalité financière, contrairement aux « jetons utilitaires » (utility tokens) également mentionnés dans le règlement.



Le règlement MiCA les différencie dans son article 3 en précisant que, d’une part, l’EMT vise à conserver une valeur stable en se référant à la valeur d’une seule monnaie. D’autre part, les ARTs visent, quant à eux à conserver une valeur stable en se référant à une autre valeur ou un autre droit ou à une combinaison de ceux-ci, y compris une ou plusieurs monnaies officielles.



Le règlement MiCA dresse alors des règles différentes applicables à chaque type de stablecoins.



· Concernant les ARTs



Tout d’abord, pour pouvoir proposer ce type de stablecoins, il faudra recevoir une autorisation préalable des autorités compétentes. A noter, cette obligation n’est pas imposée à certains émetteurs comme les établissements de crédit.



Le Titre III du règlement MiCA dresse une liste de règles applicables aux émetteurs d’ARTs. Il encadre notamment, l’obligation d’obtenir un agrément pour toute personne ou entité ayant la personnalité morale qui souhaite émettre ce type de stablecoins ou pour les proposer sur des plateformes d’échanges. Cette obligation est toutefois écartée lorsque l’offre au public de ce crypto-actif est destinée uniquement à des investisseurs qualifiés qui peuvent seuls détenir des ARTs.



Cette demande d’agrément implique de publier un livre blanc et d’établir un programme d’activité. A noter, le livre blanc permet de fournir un certain nombre d’informations au public qui va pouvoir acquérir ces ARTs. A ce titre, l’émetteur doit publier une déclaration claire et univoque.



Le chapitre 2 de ce titre évoque l’obligation d’agir de manière honnête, loyale et professionnelle.



Ces obligations s’inscrivent dans une logique plus large de la protection des consommateurs tel que décrit dans le code de la consommation et le code monétaire et financier. A ce titre, l’article 26 du règlement MiCA encadre la responsabilité de l’émetteur qui n’aurait pas respecté cette obligation.



En parallèle, les émetteurs sont soumis à d’autres obligations comme le fait de disposer d’un solide dispositif de gouvernance ou d’avoir une stabilité financière.



· Concernant les EMT



Le Titre IV du règlement MiCA encadre les EMT. Concernant ce type de stablecoins, une précision est à apporter s’agissant des émetteurs pouvant proposer des EMT.

En effet, ces émetteurs devront nécessairement être des établissements de crédit ou de monnaie électroniques. Ainsi, les règles définies dans les titres 2 et 3 sont applicables à ce type d’émetteurs.



Comme pour les ARTs, ils sont obligés de publier un livre blanc avec les mêmes règles qu’énoncées précédemment.



Les émetteurs auront donc le choix entre l’agrément ART et celui EME. Cependant, le choix de la catégorie s’avère compliqué au regard de la spécificité de cet actif mais surtout quant à la complexité d’obtenir ces agréments.



A noter, cette exigence d’obtention d’agrément pose de nombreuses questions notamment au regard des barrières à l’entrée disproportionnées que cela peut créer pour les nouvelles entreprises. En effet, seules les grandes structures pourront se permettre d’avoir le budget pour assurer une compliance.



Ainsi, ce texte prévoit qu’il sera interdit d’émettre des stablecoins si les émetteurs ne sont pas conformes à MiCA. De ce fait, tous les stablecoins qui ne seront pas conformes, ne pourront être échangés sur les plateformes régulées et seront délistés. Les plateformes ne prendront pas le risque de laisser circuler des stablecoins non régulés.