La loi web 3 vue par ... Arnaud Touati, : "La France puis, l'Europe offrent-elles vraiment un cadre propice au développement du Web 3 ?"

La réglementation européenne comme française s’inscrit dans le même sillon : un sillon particulièrement défavorable aux petits acteurs du marché.



La réglementation adoptée, bien que visant à structurer et sécuriser le secteur, penche fortement en faveur des grandes institutions, comme les banques, renforçant ainsi une dynamique où les intérêts de ces dernières sont souvent alignés avec ceux des régulateurs et législateurs. Cela est particulièrement visible dans le cadre réglementaire MiCA mais également dans des initiatives récentes telles que le régime Pilote pour les infrastructures de marché DLT.



A la complexité réglementaire, s’ajoutent des questions de souveraineté qui sont priorisées au détriment de l'innovation. Par exemple, l'Europe manifeste une certaine réticence à adopter les cryptomonnaies, tout en cherchant à protéger l'euro, notamment face à la prédominance des stablecoins en dollars tel que les USDT. Cette approche se traduit par des mesures restrictives, telles que l'obligation pour des émetteurs de stablecoins de détenir 60% de leurs réserves en espèces et de les collatéraliser dans au moins six banques différentes, des exigences difficiles à satisfaire compte tenu de l'aversion générale des banques pour les crypto-actifs.



En outre, les restrictions imposées par le règlement MiCA, telles que le plafond d’échange journalier sur les échanges de stablecoins fixé à 200 millions d'euros et à 1 million de transactions, apparaissent disproportionnées et pourraient sérieusement limiter les opérations des acteurs du marché. Ces limites, particulièrement restrictives, pourraient inciter tant les émetteurs de crypto-actifs que les investisseurs à déplacer leurs activités hors d'Europe pour réaliser ces transactions à l’étranger.



La nécessité d'une réglementation proportionnelle, qui tienne compte de la diversité des acteurs du marché et qui ne favorise pas uniquement les banques, est cruciale pour permettre un développement équilibré et inclusif de l'écosystème des crypto-actifs en Europe.



En conclusion, bien que l'Europe et la France offrent un cadre réglementaire solide, la rigidité de celui-ci risque fortement de restreindre considérablement le nombre d'acteurs capables d’opérer, limitant ainsi l'innovation et notre compétitivité internationale dans un marché qui se joue avec les Etats-Unis et l’Asie.



L'Europe est un terrain de jeu de grande qualité mais on semble vouloir limiter drastiquement le nombre de joueurs, au risque de détruire l’écosystème.



La France, en plus de ses défis fiscaux et sociaux, impose des contraintes réglementaires qui pourraient lui coûter cher et il reste incertain que la France, tout comme l'Europe, parvienne à se positionner avantageusement dans la compétition internationale.



La solution réside selon nous dans l'adoption d'une réglementation proportionnelle à la typologie des acteurs, plutôt que d'appliquer un cadre uniforme qui étouffe l'innovation. Affaire à suivre…