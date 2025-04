Finyear Nominations | Aether Financial Services poursuit son développement stratégique avec l’ouverture de bureaux en Italie et en Espagne Aether Financial Services (« Aether FS »), acteur français en matière d’exécution des transactions financières et du marché de l’Agency, poursuit son expansion avec l’ouverture de deux bureaux en Italie et en Espagne. Quelques mois seulement après l’entrée à son capital de Capital Croissance en tant qu’actionnaire minoritaire (juillet 2024), Aether FS affirme ses ambitions avec ces implantations dans deux principaux centres économiques en Europe et franchit une étape majeure dans son déploiement européen.

Accompagner les investisseurs en Italie et en Espagne Aether FS renforce sa présence locale sur deux marchés clés en Europe. L’Espagne et l’Italie, avec leur dynamique économique, représentent ainsi des destinations privilégiées pour les investisseurs européens. Ces bureaux seront animés par Axel Lezius et Stefano Petrelli, professionnels dotés d’une expertise locale indispensable pour accompagner les clients d’Aether FS dans un environnement nécessitant une connaissance fine des spécificités juridiques, économiques et culturelles.



Des recrutements d’experts de premier rang



Axel Lezius a exercé en tant que banquier d’affaires chez Natixis Corporate & Investment Banking à Madrid pendant plus de trente ans. Avant de rejoindre Aether FS, il occupait le poste de Head of Financial and Sovereign Institutions Coverage au sein de la banque d’affaires de Natixis à Madrid.

Stefano Petrelli, expert de plus de vingt ans en matière de structuration financière, de financement des entreprises et de financement de projets, a quant à lui exercé au sein d’UniCredit. Il exerçait auparavant en qualité de Head of loan agency chez Unicredit à Milan. Pour répondre au plus près des besoins de ses clients, Aether FS étoffe ses rangs avec le recrutement d’Axel Lezius, basé à Madrid, et Stefano Petrelli en charge de l’animation du bureau de Milan.

Capitaliser sur son agrément d’Etablissement de paiement (EP) Aether FS, qui a obtenu en 2023 l’agrément EP délivré par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), propose à ses clients une offre de services globale sur toute la chaîne de valeur de la gestion des transactions financières.



Le secteur de la dette privée connait une transformation profonde avec la montée en puissance de la désintermédiation : de plus en plus d'entreprises optent pour des solutions de financement direct via des instruments tels que les obligations ou l'unitranche, réduisant ainsi leur dépendance vis-à-vis des acteurs traditionnels du secteur bancaire. Dans ce cadre, cet agrément EP permet de répondre aux exigences spécifiques de ces financements.



Edouard Narboux, CEO et cofondateur d’Aether FS : « L’ouverture de nos bureaux à Madrid et Milan marque un tournant stratégique pour Aether FS et s’inscrit parfaitement dans la stratégie définie avec notre partenaire Capital Croissance. $ Le marché dynamique de l’Europe du Sud est une véritable opportunité pour nos équipes, je n’ai aucun doute sur leur capacité à relever ces défis avec succès ! »

Axel Lezius, Senior Advisor, en charge du bureau à Madrid : « Je suis ravi de rejoindre Aether FS et son équipe d’excellence sur les métiers de l’agency. J’ai hâte de mettre à disposition d’Aether FS toute mon expertise et mon réseau sur place pour permettre le déploiement de ses activités en Espagne. Je relève ce challenge avec confiance, le marché est profond et déjà très prometteur ! »

Stefano Petrelli, Managing Director, en charge d’animer le bureau de Milan : « Je suis très fier et enthousiaste de rejoindre Aether FS, acteur reconnu sur le marché de la dette privée doté d’une équipe dynamique et multiculturelle. Mon ambition est de servir au mieux les intérêts des clients d’Aether FS avec une présence locale et toujours la même qualité de services. »

À propos d’AETHER Financial Services



AETHER Financial Services Leader français indépendant dans l’exécution des transactions financières, Aether Financial Services se distingue par son approche dynamique et innovante, rompant avec les codes traditionnels du secteur financier. Composé d’une équipe de plus de 50 collaborateurs répartis entre Paris, Londres, Milan et Madrid, la société propose une gamme complète de services à ses clients en mettant à leur disposition des ressources administratives, juridiques et financières. Véritable guichet unique, doté d’une expertise dans les métiers de l’Agency, de la Valorisation et du service titres non cotés (Corporate and Issuer Services), Aether Financial Services est devenu un partenaire essentiel pour les acteurs du Corporate Finance. Seul agent financier indépendant français disposant de l’agrément d’établissement de paiement délivré par l’ACPR, Aether Financial Services gère les flux pour compte de tiers, en tant que séquestre ou agent payeur, et intervient ainsi sur l’ensemble de la chaîne de valeur de l’exécution des transactions financières privées.

Corporate Finance News, Hybrid Finance News

The Bridge Between TradFi & DeFi, Traditional Finance and Decentralized Finance

Corporate Finance

Fintech

Defi, Blockchain

Les entretiens by

Jobboard

Newsletter

Contact

SEARCH



Accueil > CORPORATE FINANCE > Corporate Finance Opinions

Mercredi 2 Avril 2025

Finyear

Revaia réalise le closing final de son deuxième fonds à 250M€ et atteint 600M€ sous gestion

Revaia, acteur européen indépendant de l’investissement growth en Europe, annonce le closing final de son deuxième fonds, Revaia Growth II, à 250 millions d’euros, portant le total de ses actifs sous gestion à 600 millions d’euros. Avec deux fonds levés avec succès au cours des six années qui ont suivi sa création, Revaia consolide sa position d'acteur dans le développement des champions européens de la technologie.



Renforcement du soutien institutionnel et de sa portée internationale

Revaia réalise le closing final de son deuxième fonds à 250M€ et atteint 600M€ sous gestion

Le closing final du fond II marque une étape importante dans l'institutionnalisation et la diversification de la base d'investisseurs de Revaia, qui comprend désormais un large éventail d'investisseurs institutionnels et privés à travers l'Europe et les États-Unis. Bpifrance et le Fonds européen d'investissement (FEI), soutiens au premier closing, sont désormais rejoints par neuf nouveaux partenaires institutionnels, dont l’assureur BNP Paribas Cardif et JP MorganChase, renforçant ainsi l’envergure internationale de Revaia.



Cette confiance solide des investisseurs dans la stratégie, le positionnement et les performances du fonds souligne la capacité de Revaia à soutenir les scale-ups technologiques les plus prometteuses d'Europe. Avec 30 % des engagements provenant d'investisseurs internationaux, Revaia continuera de connecter l'expertise européenne aux réseaux mondiaux.



Kyril Courboin, Senior Country Officer de JPMorgan Chase France :

« Revaia a construit une plateforme puissante pour investir dans les scale-up tech les plus prometteuses d’Europe. Sa forte présence paneuropéenne, son expertise sectorielle et sa capacité à déployer rapidement des capitaux dans des entreprises à forte croissance en font un partenaire précieux pour encourager l’innovation durable. Nous sommes heureux de soutenir Revaia via notre programme Spark France* alors qu’ils continuent d’accompagner des entrepreneurs ambitieux et de favoriser la création de valeur à long terme dans l’écosystème technologique européen. »



Eric Bequet, directeur des investissements de BNP Paribas Cardif :

« Chez BNP Paribas Cardif, nous sommes convaincus que l'assurance vie est un outil essentiel à la constitution du patrimoine des Français et au financement de l'économie. A travers ce soutien au fonds Revaia Growth II, nous sommes ravis de contribuer à la mobilisation de l'épargne de nos assurés au service des entreprises technologiques en Europe. »



Faire grandir les prochains acteurs tech européens

Revaia Growth II a été activement déployé, avec six investissements dans des secteurs clés axés sur la résilience, tels que la transition énergétique, l'IA appliquée à l'assurance et la cybersécurité. Grâce à un portefeuille stratégiquement pensé, Revaia continue de soutenir les scale-ups européennes à forte croissance en leur apportant non seulement du capital, mais aussi un accompagnement stratégique. Cette approche a notamment permis la réalisation de 17 opérations de build-up par les entreprises du portefeuille. À mesure que l’écosystème technologique européen gagne en maturité, les opportunités d’investissement dans des entreprises à la fois rentables et en forte croissance se multiplient et constitueront une part croissante des investissements futurs de Revaia.



Le portefeuille affiche une performance robuste. Depuis leur entrée, les entreprises du Fonds I ont, en moyenne, quadruplé leur croissance, tout en démontrant une utilisation efficiente du capital et une trajectoire vers la rentabilité. À l'origine, 80 % d'entre elles généraient moins de 20 millions d'euros de revenus annuels récurrents ; aujourd'hui, 80 % enregistrent un chiffre d'affaires compris entre 40 millions et plus de 250 millions d'euros. Le Fonds II est déjà déployé à hauteur de 40 %, avec des entreprises affichant une croissance annuelle moyenne de 70 %.



Alice Albizzati, associée fondatrice chez Revaia :

« Le closing réussi de Revaia Growth II témoigne de la force de notre équipe, de notre stratégie et de la confiance de nos investisseurs dans notre capacité à développer les leaders européens de la tech. Avec 600 millions d'euros sous gestion, un portefeuille solide et un déploiement rapide dans des secteurs à forte croissance comme la transition énergétique et l'IA, nous réaffirmons notre ambition : être le partenaire de choix des prochains champions européens de la tech, en leur apportant non seulement du capital mais aussi l'expertise opérationnelle nécessaire pour accélérer leur croissance. Nous sommes enthousiastes à l'idée de continuer à soutenir des entrepreneurs visionnaires qui s'engagent à créer de la valeur de manière durable. »



Elina Berrebi, associée fondatrice chez Revaia :

« Chez Revaia, nous avons construit une plateforme pensée pour le passage à l’échelle — à la fois pour les entreprises de notre portefeuille et pour notre propre développement en tant que société d’investissement. Avec des bureaux à Paris, Berlin et désormais Londres, une base d’investisseurs institutionnels diversifiée, et une approche active de la création de valeur, nous sommes mieux armés que jamais pour accompagner les fondateurs ambitieux dans leur parcours de scale-up. Notre modèle fait ses preuves : nous investissons dans des entreprises qui croissent de manière efficiente et rentable. Avec un Fonds II déjà déployé à 40 % et un cap clair sur la génération de liquidités pour le Fonds I, nous tenons notre promesse d’un investissement à forte conviction et à forte valeur ajoutée. »



Renforcement du leadership et de la gouvernance

Pour accompagner l’expansion de son portefeuille, Revaia a consolidé son équipe dirigeante et sa structure de gouvernance. La société a constitué une équipe d’operating partners offrant un soutien personnalisé dans des domaines stratégiques clés tels que les stratégies liées aux données et à l’intelligence artificielle, l’exécution des stratégies de mise sur le marché, la durabilité et la communication - ce qui permet aux sociétés du portefeuille d'évoluer efficacement et durablement.



Afin d'aligner plus étroitement l'équipe dirigeante sur les ambitions à long terme de l'entreprise, les membres du Comité exécutif sont devenus actionnaires de la société de gestion. Dans ce contexte, Adil Benmakhlouf a été promu Partner – Directeur des relations investisseurs, et Sandra Cadiou, Partner – Directrice de la communication.



À propos de Revaia

Leader de l’investissement dans l’innovation responsable, Revaia s’associe à des entrepreneurs innovants, guidés par une mission et portés par des ambitions mondiales et un leadership durable. Avec le soutien d'institutions majeures comme le Fonds européen d'investissement, la société accompagne ces entreprises en phase de croissance sur l’ensemble de leur cycle de vie, de la série B à l’introduction en bourse et au-delà, créant des passerelles entre le venture capital, le private equity et les marchés cotés. Revaia joue le rôle de sparring partner pour ces entrepreneurs qui s’efforcent de transformer notre société en un monde meilleur. Avec des bureaux à Paris, Londres et Berlin et une présence en Amérique du Nord, son équipe diverse apporte un soutien opérationnel et un savoir-faire ESG unique aux entreprises technologiques les plus prometteuses. Revaia est très fière de soutenir des entreprises telles qu’Acorns, Algolia, Aircall, Ampeco, Coralogix, Deepki, Frontify, Deepki, Fasst, Hublo, Mews, Planity, et Welcome to the Jungle.



Revaia



-------------------------------------------------------------------------

The text above is a press release that was not written by Finyear.com.

Even if it has been selected by the editorial staff, who have judged that its content may constitute total or partial information to be submitted to readers, only the issuer of this press release or Opinion is responsible for its content.



Avertissement : Le texte ci-dessus est un communiqué de presse qui n'a pas été rédigée par Finyear.com.

Même s'il a fait l'objet d'une sélection par la rédaction qui a jugé que son contenu pouvait relever d'une information totale ou partielle à soumettre aux lecteurs, seul l'émetteur de ce communiqué de presse ou Opinion est responsable de son contenu.

-------------------------------------------------------------------------

Les avis financiers et/ou économiques présentés par les contributeurs de Finyear.com (experts, avocats, observateurs, bloggers, etc...) sont les leurs et peuvent évoluer sans qu’il soit nécessaire de faire une mise à jour des contenus. Les articles présentés ne constituent en rien une invitation à réaliser un quelconque investissement. Tout investissement comporte des risques de pertes partielles ou totales en capital. La rédaction décline toute responsabilité.



The financial and/or economic opinions presented by Finyear.com contributors (experts, lawyers, observers, bloggers, etc.) are their own and may change without the need to update the content. The articles presented do not constitute an invitation to make any investment. All investments entail the risk of partial or total capital loss. The editorial team declines all responsibility. Autres articles L’IA au cœur des fintechs : levier stratégique, facteur de risque

INFRAVIA - CDI - DATA & IT SERVICE DELIVERY DIRECTOR - PARIS

Circle prépare son introduction en bourse avec le soutien de JPMorgan et Citi​

Linklaters conseille AXA IM Prime, à travers sa stratégie GP Stake, sur sa prise de participation minoritaire dans Monroe Capital LLC aux côtés de Wendel, actionnaire majoritaire

Mirabaud et AltamarCAM Partners lancent une stratégie de private equity semi-liquide evergreen Imprimer Partager



Articles similaires < > Nominations | Interpath accélère son expansion en Europe avec l’ouverture de bureaux en Allemagne et en Espagne Nomination | GoCardless accueille Milo Cilloni, Directeur des Partenariats Internationaux Nomination | Banque Richelieu France renforce son équipe de banquiers privés