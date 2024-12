L'année de la Fintech 2024 - l'année de la maturité ?

Le panorama réglementaire des fintechs est en croissance sur l'année. Le nombre de Fintechs régulées ayant levé des fonds a légèrement augmenté au cours de cette année. On compte 191 fintechs régulées ayant levé des fonds cette année contre 186 à la fin de l'année dernière. Le total des fonds levés se monte aujourd'hui à 5 512 M€.



Parmi les points réglementaires à surveiller ou à venir



• L'adoption du paquet LCBFT et le choix de l'emplacement de l'AMLA L'Union Européenne a adopté un nouveau paquet de mesures comprenant une sixième directive anti-blanchiment (AMLD6), un règlement anti-blanchiment (AMLR) et al création une autorité de surveillance européenne en matière LCB-FT (AMLA). Le Conseil de l'Union Européenne a adopté al version finale de ces textes le 30 mai 2024 et les a publiés au Journal Officiel de l'Union le 19 juin . L'ensemble de ces règles et normes techniques devraient être en place pour une application mi 2027.

Cette réglementation renforce la lutte anti-blanchiment, égalise les règles parmi les fintechs (les EME, les PSAN, les PSFP et IFP seront désormais soumis aux mêmes règles) et permettra des règles de concurrence plus harmonisées au sein de l'Union et donc plus de facilités pour étendre leurs activités dans d'autres pays.

La mise en place progressive de l'AMLA assurera une convergence des contrôles et une culture commune au sein de l'Union. Cela va aussi se traduire par de nouvelles règles d'application (RTS) et donc un renforcement des exigences. Son activité démarrera mi 2025 avec une montée en puissance jusqu'en 2027- 2028.



•La refonte de la directive AlFM/FAI et UCITS/OPCVM

Les instances Européennes ont publié au journal officiel le 26 mars 2024 un texte entérinant la refonte de la directive AIFM2, et la

modernisation du cadre réglementaire des OPCVM (UCITS V). Les états membres ont 24 mois pour le transposer au niveau national.

Cette directive impacte les fintechs ayant le statut de SGP (Société de gestion de Patrimoine) et les fonds qu'elles gèrent. La directive renforce le cadre de gestion des liquidités, la gestion des conflits d'intérêts, l'encadrement du risque de crédit ou la diversification des risques. Cela renforce les obligations de substances minimales pour les Sociétés de Gestion comme al nécessité d'assurer la conduite de l'activité par 2 personnes.



•L'entrée en vigueur de la travel rule Le règlement européen, 2023/113 qui étend son champ aux transferts de crypto actifs est entré en application en décembre. lI oblige les PSAN à inclure et contrôler les informations complètes sur l'expéditeur et le bénéficiaire dans tous les transferts de crypto-actifs, tout comme les prestataires de services de paiement le font actuellement pour les virements électroniques.



•L'entrée en vigueur du règlement MCIA (Markets in Crypto-Assets Regulation, MiCA)

En décembre, le règlement européen MICA entre en application. lI remplace le régime instauré par la France le 22 mai 2019 par la loi dite Pacte (Plan d'Action pour la Croissance et la Transformation des Entreprises).

Les Prestataires de Services sur Actifs Numériques (PSAN) enregistrés ou agréés sous le régime national devront d'ici le 30/06/2026 recevoir un agrément sous MCiA (CASP) auprès de l'AMF avant cette date.

Le règlement va considérablement renforcer les obligations de lutte anti-blanchiment, les exigences prudentielles, al protection des consommateurs et la transparence en matière de frais et de risques.

Cela représente un saut qualitatif important pour les futurs CASP qui devront investir significativement pour obtenir cet agrément.

En revanche, le règlement et agrément étant européens, cela resubira les distorsions de concurrence entre les établissements des divers états membres.



• L'entrée en vigueur du règlement DORA

Enfin, janvier 2025 verra l'entrée en application du règlement DORA (Digital Operational and Resilience Act) qui encadre la gestion des risques informatiques, al gestion et al classification des incidents, oblige la mise en place des tests de résilience opérationnelle et encadre al gestion des prestations externalisées.

Son périmètre est très large et va impacter une grande partie des fintechs soit directement (les banques, les entreprises d'investissement, les compagnies d'assurance, les prestataires de services de crypto-actifs, les plateformes de financement participatif etc.), soit indirectement pour celles qui prestataires de services informatiques.