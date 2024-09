Morpho, une levée à 50 millions de dollars menée par Ribbit Capital

Morpho a le plaisir d'annoncer avoir obtenu 50 millions de dollars de Ribbit Capital et d'autres partenaires stratégiques pour améliorer la décentralisation du réseau et soutenir sa mission de faire de l'infrastructure financière un bien public.



Avec ce développement, Morpho peut bénéficier d'une longue liste de leaders du secteur qui non seulement partagent une vision de la construction d'un système financier semblable à celui de l'Internet primitif - via des protocoles ouverts et en couches - mais qui contribueront également activement par leur expertise et leurs ressources à la croissance de Morpho et à la décentralisation du réseau.



L'impact potentiel de Morpho s'étend bien au-delà des marchés DeFi actuels, car le protocole est capable de devenir une infrastructure décentralisée pour soutenir un système financier véritablement mondial et natif d'Internet. Ribbit Capital, une société d'investissement fintech de premier plan, reconnaît ce potentiel et son investissement relie Morpho au réseau mondial de sociétés de portefeuille de Ribbit, notamment Revolut, NuBank, Coinbase, Robinhood, Mercado Libre, Figure et Uniswap.



Il y avait également la participation de a16z crypto, Coinbase Ventures, Variant, Pantera, Brevan Howard, BlockTower, Kraken Ventures, Hack VC, IOSG, Rockaway, L1D, Semantic, Mirana, Cherry, Fenbushi, LeadBlock Bitpanda Ventures, Robot Ventures et plus de 40 autres qui aideront à guider l'avenir de Morpho.



Lorsque Morpho a été lancé il y a deux ans, son produit principal était Morpho Optimizer, une couche d'optimisation sur Aave et Compound qui améliorait les taux d'intérêt pour les utilisateurs. Depuis lors, Morpho a évolué vers une infrastructure financière indépendante, inspirée des protocoles en couches des débuts de l'Internet. Plus précisément, Morpho se compose désormais d'un ensemble de protocoles spécialement conçus, superposés sur une couche de base partagée pour former un réseau qui favorise l'innovation ouverte, la résilience et la création de valeur.



Au cœur de cette nouvelle architecture en couches se trouve Morpho Blue, un protocole de prêt sans autorisation, résilient et primitif qui crée un marché ouvert pour la gestion des risques et les produits spécialisés. Des couches modulaires supplémentaires peuvent être construites par-dessus pour offrir des profils de risque diversifiés et des formes de prêt/emprunt plus spécialisées tout en partageant la même couche de base. Un exemple est Morpho Vaults, une autre couche de la pile Morpho qui permet à plusieurs opérateurs indépendants de gérer une gamme infinie de stratégies de gestion des risques évolutives sur Morpho Blue.



La transition réussie de Morpho de l'application à l'infrastructure est démontrée par l'adoption rapide de Morpho Blue. En seulement six mois depuis son lancement sur Ethereum, il a dépassé 1,7 milliard de dollars de dépôts totaux, tandis que le récent déploiement sur Base a atteint 120 millions de dollars de dépôts en moins d'un mois.



Mais ce n'est qu'un début. Morpho est en mesure d'étendre son écosystème déjà florissant, d'accorder des subventions à des contributeurs plus actifs et de devenir à terme l'infrastructure la plus fiable pour toute application de prêt DeFi, institutionnelle ou fintech. Morpho a été conçu pour répondre à tous ces cas d'utilisation divers et il est prêt à fonctionner.