Pennylane se fredonne désormais en licorne à l'aune d'une levée de fonds de 40M€

Cette levée de fonds intervient à un moment où Pennylane enregistre une croissance exceptionnelle, multipliant par 40 le nombre de ses clients en deux ans. Nous n’étions pas en recherche de financement, mais nous avons souhaité à nouveau saisir l’opportunité d’aller encore plus vite. Il apparaît en effet essentiel que les experts-comptables soient équipés d'un outil complet afin d’être armés face aux néobanques et aux solutions de comptabilité en ligne qui proclament remplacer purement et simplement toute une profession. Un an après le dernier tour de table, cette levée va ainsi nous permettre de soutenir encore plus les cabinets d'expertise comptable dans leur transition vers l'automatisation et l'adoption de nouvelles technologies. Cela inclut la réorientation de leurs missions vers le conseil, la mise à jour des compétences de leurs collaborateurs, et l'attraction de jeunes talents. Nous envisageons également d'élargir les capacités de notre plateforme en adoptant une stratégie de croissance externe dans les 5 prochaines années

Pennylane résout un problème important pour plus de 120 000 PME et plus de 2000 cabinets comptables, en donnant aux entreprises leurs informations financières en temps réel et à leur tiers de confiance, leurs comptables, une méthode de travail plus intelligente et plus productive. Nous continuons d'être impressionnés par l’équipe technique hors-pair de Pennylane, par sa volonté d'innover et par l'attention constante qu'elle porte à ses clients. Nous nous attendons à ce que de nombreux cabinets comptables et PME à travers l'Europe bénéficient de cet Operating System financier au fur et à mesure que Pennylane se développera cette année

Les comptables jouent un rôle important dans l’économie, et une relation solide et efficace entre les entreprises et leurs comptables est un élément clé de la gestion efficace des entreprises", a déclaré Tom Stafford, cofondateur et associé directeur de DST Global. "Actuellement, le logiciel de Pennylane augmente l'efficacité des comptables de plus de 20% et offre aux entreprises la possibilité de gérer et de contrôler leurs données financières en temps réel. Nous sommes enthousiastes à l'idée de poursuivre notre collaboration avec l'équipe de Pennylane, qui travaille à l'amélioration continue de leurs solutions, notamment par l'ajout de fonctionnalités avancées d'intelligence artificielle