Flowdesk, une série B à 50M$ leadée par Cathay innovation

Flowdesk, une société de technologie de trading d'actifs numériques à service complet, annonce aujourd'hui sa série B de 50 millions de dollars, dirigée par Cathay Innovation avec la participation de Cathay Ledger Fund , Eurazeo , ISAI , Speedinvest , BPI et Ripple.



" Cette augmentation met en évidence l'importance de Flowdesk en tant que norme émergente du secteur pour les services de tenue de marché et de gré à gré (OTC), offrant des solutions de liquidité durables et conformes aux émetteurs de jetons et aux institutions. Dans un paysage marqué par des incertitudes réglementaires, de la volatilité et de multiples revers à l’échelle du secteur, la liquidité est restée rare. La suite complète de services de Flowdesk vise à révolutionner ce paysage, en offrant des solutions évolutives, ajustées au risque et économes en capital ". déclare Guilhem Chaumont , PDG et co-fondateur de Flowdesk .



Les fonds levés serviront à consolider leur position de prestataire leader de services de tenue de marché et à élargir leur offre OTC. En outre, Flowdesk prévoit d'étendre la couverture réglementaire à Singapour et aux États-Unis. L'augmentation sera également investie dans l'expansion des bureaux dans les centres financiers et dans des recrutements clés, comme Charles TIGHE , CFO qui aidera Flowdesk à déployer son plan de développement.



Flowdesk a vu son chiffre d'affaires tripler d'une année sur l'autre, notamment grâce à la croissance de la région APAC (Asie - Pacifique) sous la supervision de David Bachelier (Chief Markets Officer et CEO APAC).



Leur bureau nouvellement ouvert aux États-Unis et au Canada, dirigé par Reed Werbitt (ancien directeur général et responsable du trading au comptant chez Genesis), a connu une croissance rapide au cours des derniers mois. Le desk OTC, rejoint par Hanson Birringer , Greg Guttas et Warren Wynn (respectivement responsable des ventes OTC, responsable du trading OTC et responsable des opérations de trading), tourne à plein régime.



Flowdesk a également été récemment désigné comme fournisseur de liquidité agréé pour l' ETF Grayscale , marquant une nouvelle étape dans l'institutionnalisation de leur flux après leur récente collaboration avec la Société Générale FORGE .



L'équipe Flowdesk s'est concentrée sur l'amélioration de la confiance dans le paysage de la tenue de marché en développant des services de tenue de marché réglementés et transparents pour les émetteurs de jetons, les bourses et les institutions. Elle a été la force pionnière du développement du Market Making as a Service (MMaaS), un produit qui permet aux émetteurs de jetons d'utiliser l'infrastructure de négociation à faible latence et l'équipe mondiale de Flowdesk pour la fourniture de liquidités tout en gardant le contrôle total de leur trésorerie.



Au milieu des échecs mis en lumière dans l’industrie de la cryptographie l’année dernière, Flowdesk a continué de se concentrer sur le relèvement de la barre en matière de conformité et de qualité de service. En proposant un modèle de tarification équitable et sans confiance, Flowdesk répond aux défis actuels du marché que sont l'incertitude réglementaire, le manque de transparence et les coûts élevés.



« Nous sommes fiers de défendre Flowdesk à travers notre fonds Ledger Cathay. Nous sommes très heureux de les accompagner pour accélérer encore leur croissance et leur développement international. Grâce à son modèle SaaS innovant, Flowdesk a constamment démontré des performances impressionnantes au cours des trois dernières années. Notre investissement va au-delà du capital, en établissant un parcours collaboratif avec notre écosystème Cathay de longue date pour façonner l'avenir des marchés financiers », ajoute Jacky Abitbol , ​​associé directeur de Cathay Innovation .



« L'exécution et les réalisations de Flowdesk depuis la série A ont été extrêmement impressionnantes dans toutes les conditions de marché. Nous avons donc décidé de redoubler d’efforts et de renouveler notre soutien à Guilhem et à son équipe » a déclaré Thomas Turelier, VC chez Eurazeo, investisseur principal de série A.