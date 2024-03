Filigran lève 15M€ en série A

Fondée en octobre 2022 par Samuel Hassine et Julien Richard, la société Filigran développe des outils de prévention des risques de cyberattaque. Elle vient de dévoiler une levée de fonds en série A de 15 millions d'Euros. Un tour de table mené par le fonds d'investissement américain Accel avec la participation de ses investisseurs historiques, Moonfire et Motier Ventures.



18 mois après sa création en octobre 2022, Filigran compte une équipe de 40 personnes et des ambitions mondiales.

Alors que le premier tour de financement de 5 millions d'euros, il y a 6 mois visait à mettre en oeuvre la phase d'accélération, ce nouveau tour de table a pour ambition de faire entrer la startup dans une nouvelle dimension. Les fondateurs de Filigran annoncent l'ouverture de filiales aux Etats-Unis et en Australie via de nouveaux partenariats stratégiques et la fourniture d'un support client local.



Par ailleurs, les équipes souhaitent continuer à développer leur portefeuille XTM :

- Un investissement encore plus important dans OpenCTI , pour concrétiser l'approche écosystémique « Threat-Intelligence Driven » qui apporte une valeur opérationnelle et stratégique significative aux organisations qui l'adoptent.



- La transformation d'OpenEx en OpenBAS (Breach and Attack Simulation), destinée à permettre une planification et une exécution beaucoup plus régulières de simulations techniques et non techniques mettant en évidence les failles de sécurité d'une entreprise face à une menace spécifique et réelle.



- Le lancement d'un troisième produit, OpenERM, qui s'appuiera à la fois sur les informations OpenCTI et OpenBAS pour construire une approche révolutionnaire de l'analyse des cyber-risques, renforcée par des données en temps réel et l'automatisation .



Les investissements dans les produits en open-source sont aussi à l'ordre du jour