Fintechs : 630 millions d'euros levés au premier semestre, et beaucoup d'espoirs pour 2025 ?

Et si la nouvelle tendance était de revenir à 2019 ? La plaisanterie passée, il semblerait bien que la tendance principale soit celle qui laisse loin derrière les multiples de valorisation excentrique au profit d'un solide business model validé par : une liste de clients qui payent déjà pour bénéficier des services, la liste des étapes déjà achevées, de celles sur le point d'être accomplies afin d'atteindre des objectifs clairement dessinés.

" Nous sommes clairement désormais dans un écosystème qui recherche la profitabilité et la consolidation. Au-delà, parmi les fintechs qui se distinguent, on détecte trois tendances : Celles qui mettent la technologie au service des besoins des employés pour leur apporter du confort, celles qui s'adressent aux PME qui étaient jusque-là négligées par les solutions technologiques, et enfin celles qui utilisent l'IA " relate Elena Martinez, Vice President, Head of Fintechs & Enablers, Western Europe de Mastercard.



Un dernier point approuvé par l'ensemble des représentants des fonds de venture capital, présents à la conférence. "Aujourd'hui, les fintechs sont en souffrance pour lever des fonds et seules celles qui font partie des 10 % les plus importantes tirent leur épingle du jeu, en étant parfois inondées de mails de la part des VC. (...) Les flux de capitaux se sont nettement dirigés sur la Deep tech, l'économie à impact et bien entendu, l'IA. Et les fintechs qui ont accéléré dans ces verticales s'en sortent."relate Thomas Bigagli de Plug & Play.



Autre tendance décelée au travers de l'étude des vainqueurs de ce semestre (ceux qui ont réussi à lever des fonds), l'avénement d'une nouvelle génération d'entrepreneurs. " Ils viennent de Paypal, de Revolut, de Luko. Ils connaissent le secteur, ont déjà des contacts dans des family offices, des VC..."

Et cette nouvelle génération, rompue aux règles des investisseurs sait aussi parfaitement comment faire évoluer son business. " Les coopérations entre fintechs ou entre fintechs et corporates sont nécessaires pour tester et faire évoluer la scalabilité du projet . Cela permet de gagner beaucoup de temps, d'étoffer rapidement sa clientèle. Et en France, nous avons la chance d'avoir un écosystème étoffé (France fintech, Finance Innovation, concours de startups... ), porté notamment par des incubateurs ou des plateformes (le Village by CA, 58 M, Bnp Plug & play...) qui permettent de développer ce type de collaborations. "relate Sofia Bennis de XAnge qui en dernier conseil glisse aux entrepreneurs qu'ils ne doivent pas négliger les business angels "qui ouvrent des portes et sont en capacité de guider le chef d'entreprise."

Des propos soutenus par Romain Dufourcq de Cathay innovation, "Un VC vous demandera au minimum du minimum de faire un fois 3. Bref, il n'y a pas que les VC pour lever."