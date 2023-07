Etude | Fintech, un premier semestre sur un rythme soutenu mais des montants en baisse

La fintech toujours aussi attractive pour les investisseurs connaît elle aussi le ralentissement ambiant. Selon le dernier bilan édité par l'Observatoire de la Fintech, si le rythme des transactions est resté très soutenu (3 opérations par semaine), le montant levé a connu une chute de 52 %. Une variation qui serait principalement due à la quasi disparition des mega-deals passant de 6 à seulement 1 entre 2022 et 2023. Cependant, on observe une certaine linéarité voire un "retour à la normal" de la situation d'avant 2020.Dans le même temps, le secteur a confirmé sa vitalité en matière de M&A avec 22 opérations (=1er semestre 2022). Il semblerait d'ailleurs que le secteur amorce une phase de consolidation puisque au, cours des 18 derniers mois (1er semestre 2023 + 2022), les opérations de M&A ont représenté plus de 50 % des opérations financières concernant la fintech.Cette tendance met en lumière une volonté de procéder à des investissements "propriétaires" marquée par "seniorisation" du management, une recherche accrue du retour sur investissement , une rationalisation des ressources non contributrices ainsi qu'une optimisation de la conquête des nouveaux marchés.le secteur a aussi été confronté en 2022 à un nombre de fintechs mettant fin à leurs activités ou se faisant racheter à des conditions défavorables et avantageuses pour les acquéreurs.Sur l'année passée (2022), 18 fintechs ont cessé leur activité. Des entreprises qui avaient levé environ 100 millions d'euros et ont connu une existence d 6 ans en moyenne.En premier, le secteur des banques digitales a connu cette année 5 cessations de sociétés qui avaient levé environ 40 M d’€ depuis leur création, avec des acteurs comme Aumaxpourmoi, Prismea, Vaultia, Vybe ou Xaalys qui ont eu des difficultés à trouver des modèles de croissance ou qui opéraient sur des marchés concurrentiels et à faible marge.En second, le métier du financement, qui a été rendu difficile par une décennie de taux bas, a connu 4 cessations de sociétés qui avaient levé environ 40 M d’€. Des acteurs emblématiques comme Finexkap dans l’affacturage en ligne ou Bolden dans le financement participatif ont ainsi disparu.L’année aura également vu les cessations de Pumpkin, Paycar et Flooz dans les paiements, de Mieuxplacer.com dans l’investissement, de Yakman dans l’assurtech, de Scaled Risk dans la Regtech, de Blockchain Studio et Nyctale dans les Blockchain et Cryptos et de 2spar dans les services.Pour l'Observatoire de la Fintech, il sera essentiel au 2nd semestre de comprendre si cela marque la fin d'une période de surchauffe ou s'il s'agit d'une évolution plus profonde et durable.Anne-Laure Allain

