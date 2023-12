Etude | Fintechs 2023 : entre défis & espoirs

Même si l’année 2023 montre une baisse faciale des levées de fonds -57%, la Fintech subit comme les autres secteurs de la Tech la raréfaction du financement dans un contexte de hausse des taux d’intérêt. Si l’on replace cette année dans la continuité de 2020 puisque 2021 et 2022 avaient été atypiques par leur surabondance de liquidités, l’année s’inscrit dans une forme de continuité de l’écosystème

Le secteur des fintechs en France maintient une activité M&A robuste, enregistrant un total de 48 opérations au cours de l'année, soit environ 1 opération par semaine. Ces deux années cumulent 63% des opérations de M&A dans la fintech depuis 2015 (166 opérations en tout), et impliquent des Corporates cherchant à diversifier leurs activités, des Start-up Fintech qui cherchent à croite plus rapidement et des Fonds qui recherchent également parfois certaines opérations en majoritaire

Dans un contexte difficile pour l’écosystème des fintechs au plan mondial, les investisseurs ont continué de se focaliser sur des indicateurs de profitabilité. Alors que les valorisations sont en baisse et les levées de fonds plus espacées, les fintechs les plus agiles et les moins contraintes financièrement ont réussi à s’adapter. Même si, faits encourageants, le financement des jeunes fintechs est en hausse et certaines fintechs ayant intégré l’IA et l’ESG arrivent à lever des fonds, la traversée de l’année 2024 pourrait être une nouvelle épreuve pour l’écosystème.

La santé de la Fintech se mesure également à travers la performance boursière des Fintech internationales cotées. Nous nous sommes employés à mesurer cette évolution à travers un échantillon de 40 acteurs internationaux cotés, « Le #Fintech40 ». La capitalisation boursière pondérée de ces derniers a pris 16% entre 2022 et 2023 et 38% en 5 ans. La somme des capitalisations boursières des 40 sociétés de l’indice à fin novembre 2023 totalise 535 milliards USD

Si l’Assurtech poursuit sa course en tête des métiers Fintech en cumul des investissements avec 1,9 milliard d’euros, suivie de près par le paiement avec 1,8 milliard d’euros. les solutions BtoB ont tiré leur épingle du jeu en montants levés cette année avec des solutions tournées vers les dashboards financiers, les solutions de prévisions financières et de pilotages financiers de l’entreprise. D’autre part, l’ESG et la cybersécurité sont également en pointe

Les études se suivent, ne se ressemblent pas forcément mais les tendances demeurent. Donc, oui, cette année pour les Fintechs (et pour la tech et les entreprises en général, d'ailleurs), le contexte s'est tendu voire s'est acéré. Finie, la période de "l'argent facile" et des surenchères niveau levées de fonds.Selon l'étude menée par L'Observatoire de la Fintech en partenariat avec Mastercard, KPMG et eToro, l'écosystème Fintech en France compte aujourd'hui 475 entreprises regroupant 9 métiers.Au total, sur l'année, ces acteurs ont opéré 136 levées de fonds pour un montant cumulé de 1,1 milliard d'euros contre 2,5 milliards en 2022. Soit, une chute, selon cette étude, de 57 %.Une différence de chiffres avec l'étude de France Fintech reposant à la fois sur les dates prises en compte, la définition même d'une fintech ainsi que sur les montants pris en compte lors des levées de fonds (Equity ? Dettes ? ... )Selon l'Observatoire, le secteur emploie 32 000 salariés en hausse de 10 % cette année. Quant aux pressentiments concernant le rapprochement stratégique entre certaines activités, ils semblent se confirmer au travers du nombre d'opérations de M&A comptabilisées sur l'année. Soit , 48.Si les levées de fonds ont été en baisse en 2023 en l'absence de méga-deals depuis bientôt une année, la tendance dans la Fintech reste linéaire si on tient compte du fait que les années 2021 et 2022 ont été atypiques.Le nombre des opérations, l'emploi, le volume du M&A et les besoins en innovation du secteur laissent présager de bonnes perspectives aux acteurs du secteur qui ont su et sauront s'adapter à ces nouvelles conditions et qui verront l'ESG ou l'IA comme des opportunités porteuses de leur développement.