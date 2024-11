Agicap, la fintech lyonnaise confirme ses ambitions européennes par une série C à 45M€

8 ans d'existence, 8 000 clients et une position de leader en Europe. Voilà une success story à laquelle beaucoup de fintechs aimeraient souscrire.

Et cette story qui est aujourd'hui aussi une equity story, est celle d'Agicap qui vient justement d'officialiser sa série C d'un montant de 45 millions d'euros souscrite uniquement auprès d'un nouvel investisseur : Axa Venture Partners Partners ou AVP.

Si le bras armé dans le risque & le growth du géant mondial de l'assurance a mené ce tour en solo, il n'est pour autant pas solitaire autour de la table. Il y a rejoint Blackfin Capital Partners venu à l'amorçage (2,4 millions) consolidé par Partech leader de la Série A (15 millions), suivi par Greenoaks en série B (93 millions)...

" Pour être honnête, nous n'avions pas vraiment un besoin impérieux de lever aujourd'hui . Cependant, nous avons senti que c'était le bon moment pour nous afin de consolider nos positions en Europe et d'asseoir nos futures ambitions. " relate Sébastien Beyet, co-fondateur d'Agicap.



C'est en 2016 avec Clément Mauguet rencontré au sein de la structure de conseil Ares & co que l'envie d'entreprendre se fait sentir. " Nous étions dans l'accompagnement stratégique des entreprises et nous nous sommes vite rendus compte que le cash était le nerf de la guerre. Nos clients étaient peu ou pas accompagnés sur la gestion de leur trésorerie et encore aujourd'hui, 80 % des PME ETI gèrent toujours sur fichier excel. "

Les deux associés bénéficient alors d'un contexte réglementaire favorable grâce notamment à l'effervescence suscitée par l'Open banking et tous les dispositifs liés aux innovations financières. Il ne manquait plus que la brique tech, rapidement pourvue par l'arrivée du troisième associé, Lucas Bertola aujourd'hui CTO.

" La première levée avec Blackfin nous a permis de trouver le bon product market fit où nous avons pu constater une forte traction de la part des TPE/PME d'où une forte accélération en France. En 2020, avec l'appui de Partech, nous avons amorcé notre déploiement en Europe notamment en Allemagne ce qui nous a conduit à nous intéresser de plus en plus au tissu des PME/ETI. Lors du dernier tour, tout en poursuivant notre déploiement européen, nous avons déployer notre suite logiciels autour de la gestion de trésorerie afin de permettre aux dirigeants de suivre, prévoir et d'optimiser leur trésorerie. "



Selon les données d'Agicap, les chefs d'entreprises en Europe passent à côté d'une manne en moyenne de 400 000 euros par an à cause de leur "trésorerie dormante". " Et sur l'équilibrage des comptes ou cash-pulling, ils pourraient économiser jusqu'à 40 000 euros de frais bancaires annuels. "a



Aujourd'hui, Agicap affirme sa position de leader sur le marché européen en qualité de spécialiste de la gestion de trésorerie.

Via 2 ancrages en France à Lyon (le siège de l'entreprise) et Paris. Puis, des bureaux à Londres, Berlin, Barcelone, Milan et Lisbonne.

Aujourd'hui, la fintech ne vise pas forcément à se déployer dans d'autres pays. " Nous pouvons largement nous concentrer sur l'acquisition de nouveaux clients notamment dans la région DACH où le tissu des ETI est 5 fois supérieur au nôtre. Quant au Royaume-Uni, ils ont deux fois plus d'ETI que nous. "

Voici donc deux des trois axes de développement d'Agicap, le déploiement en Europe et le recentrage sur les PME - ETI.

" Nos clients ont en moyenne 20 comptes bancaires et plusieurs entités à regrouper et sont principalement des entreprises qui affichent entre 5 et 500 millions de CA "



Quant au troisième axe, il concerne le déploiement technique de la solution d'un point de vue technique afin de proposer de plus en plus d'options facilitant la synchronisation avec les différents systèmes bancaires européens.



Pour l'avenir ? Après le statut de leader européen de la gestion de trésorerie pour les PME/ ETI, le trio fondateur d'Agicap, toujours aux commandes, lorgnerait bien sur la mappemonde dans son entièreté, histoire de s'occuper de la trésorerie sur d'autres mers.



AL ALLAIN