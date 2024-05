Qonto et Regate : bilan post intégration

Seulement 2,5 mois après l'annonce de l'acquisition, Qonto , la solution de gestion financière pour les TPE-PME et les indépendants leader sur le marché européen, et Regate, dévoilent aujourd'hui leur plan d'intégration pour les deux sociétés et leur vision commune pour soutenir au mieux les experts-comptables et les PME en France et en Europe. Cette intégration concerne aussi bien l’équipe et la marque que l’offre pour les cabinets d’expertise-comptable.Une seule équipe : tous les employés de Regate ont rejoint l'équipe de Qonto pour former un département dédié aux experts-comptablesQonto s'est associé à Regate pour soutenir son ambition de devenir le leader européen de la gestion financière des entreprises et des indépendants en s’appuyant sur la forte expertise de l'équipe de Regate sur le marché de l’expertise-comptable. Première étape de ce rapprochement : l’intégration des 100 employés de Regate qui ont déjà rejoint l'équipe de Qonto à Paris et à Barcelone.Alexis Renard, cofondateur de Regate, a rejoint l'équipe de direction de Qonto et dirige le nouveau département de Qonto dédié aux cabinets d'experts-comptables. Et Laura Pallier, co-fondatrice de Regate, devient Directrice Produit de cette nouvelle unité et travaille en étroite collaboration avec Alexis pour concrétiser la vision produit et le positionnement stratégique de la nouvelle offre dédiée aux experts-comptables dans l’écosystème Qonto.Au sein du nouveau département, les employés de Regate continuent à travailler sur leur domaine d’expertise et mettent à profit leur expertise au service des experts-comptables.À partir du 22 mai, Regate devient “Regate by Qonto” pour mieux signifier son appartenance à l’écosystème Qonto. Au cours des prochaines années, les deux marques Qonto et Regate continueront à coexister, afin de s’appuyer sur la reconnaissance et la confiance acquises par l'entreprise grâce à son expertise dans le secteur de l’expertise-comptable.Par ailleurs, à partir de septembre, le produit Regate adoptera progressivement l’identité visuelle de Qonto (design, interface, couleurs et éléments graphiques) pour montrer que les produits Qonto et Regate appartiennent au même écosystème et ont le même objectif : soutenir les PME, les indépendants et les experts-comptables européens dans leur gestion financière quotidienne.Plus forts ensemble : une vision commune pour les experts-comptables et les PMELe rapprochement entre Regate et Qonto part d’un constat partagé par les deux équipes : les cabinets d’expertise comptable ont besoin d’une solution automatisant la saisie comptable, interoprable et ouverte et parfaitement intégrée avec les logiciels de production comptable leaders sur le marché édités par Sage, Cegid, MyUnisoft, ou encore ACD. L’arrivée en force de l’IA et, bientôt, de la réforme de la facture électronique va en effet amener les experts à délaisser la seule saisie comptable pour se repositionner sur des missions à plus forte valeur ajoutée, davantage centrées sur l’accompagnement client comme la gestion administrative déléguée, restitution de tableaux de bord, ou encore l’aide à la prise de décision.Pour leur permettre de rester compétitif et d’accroître la satisfaction de leurs clients, Regate et Qonto ont donc joint leurs forces pour proposer aux cabinets-comptables et à leurs clients TPE-PME la solution de gestion financière qui leur permettra de combiner gestion financière en un point d’entrée unique et traitement automatisé de la donnée comptable en temps réel.Une première étape pour l’intégration produitLe rapprochement des deux plateformes Regate et Qonto va se concrétiser dès septembre, avec de premières avancées qui vont faciliter la collaboration des cabinets d’expertise comptable avec leurs clients Qonto.• Dès le mois de septembre 2024, les cabinets d’expertise comptable récupéreront automatiquement dans Regate by Qonto toutes les pièces justificatives déposées dans les comptes Qonto de leurs clients.• Les utilisateurs Regate by Qonto pourront procéder à des paiements directement depuis la plateforme Regate by Qonto, via un compte Qonto.• Courant 2025, tous les utilisateurs seront réunis sur une plateforme commune, disposant d’accès pour les experts-comptables ou pour leurs clients, proposant ainsi le meilleur des deux mondes.En mettant leurs expertises en commun, Regate et Qonto réaffirment leur engagement auprès des experts-comptables, véritables partenaires business des TPE-PME, pour mieux accompagner la profession dans ces transformations qui s’annoncent passionnantes. Une démarche détaillée au coeur de la première édition d’Horizon Comptable, le premier événement conjoint Regate + Qonto proposé le 12/6 à tous les experts pour partager lanouvelle vision et la feuille de route. Ce sera également l’occasion de partager avec eux les résultats du premier Observatoire sur les tarifs de ces nouvelles missions, réalisé auprès de 530 cabinets en France.