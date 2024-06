« Je suis très fier du chemin parcouru par l'équipe de Shine au cours de ces dernières années et je tiens à remercier Société Générale pour sa confiance et son soutien. Shine propose des services financiers aux entreprises de qualité supérieure, avec une tarification transparente, une excellente interface utilisateur et une assistance de premier ordre, qui sont appréciés par nos clients, nous permettant ainsi de bénéficier d'une position solide sur le marché. ⁠La facturation, la comptabilité et les opérations de paiement quotidiennes sont de plus en plus interdépendantes et, sous la bannière d'Ageras, nous serions en mesure de proposer une offre complète et de pointe qui simplifierait la vie quotidienne des PME en Europe. Nous sommes ravis de débuter ce nouveau chapitre et de franchir une nouvelle étape pour notre entreprise »