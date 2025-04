Avec Lise, Kriptown veut démocratiser l’IPO pour les PME européennes

Lise prévoit de digitaliser l’ensemble du parcours d’introduction en Bourse : valorisation, due diligence, convocations d’AG, relation investisseurs… « L’idée est d’accompagner les entreprises sur toutes les étapes critiques, avec une interface unifiée et des outils adaptés à leurs contraintes » , précise Mark Kepeneghian.



Les actions émises seront accessibles via un simple compte-titres. Si la bourse prévoit au départ une interface directe pour ses premiers investisseurs, l’ambition est de passer rapidement par des distributeurs bancaires ou courtiers, afin d’inscrire Lise dans les circuits existants. « Nous avons déjà initié des discussions avec plusieurs établissements pour que tout soit prêt techniquement le moment venu » , confie le dirigeant.



Autre promesse majeure : les actions seront échangeables 24h/24, 7j/7, sur un marché secondaire continu, une première dans l’Union européenne. Un pari osé dans un univers où la liquidité reste historiquement faible.

« Jusqu’ici, il n’existait tout simplement pas de marché secondaire pour les actions de PME : une fois investi, il était quasiment impossible de sortir. Avec Lise, même si une revente prend quelques heures ou quelques jours, ce sera déjà une avancée considérable » , insiste Mark Kepeneghian.



Reste une étape cruciale avant le lancement : l’obtention de l’agrément SNR DLT. Lise est le premier dossier français à avoir été déposé dans ce cadre, qui implique une validation à la fois de l’AMF, de la Banque de France et de l’ESMA. « L’annonce du nom Lise marque une étape clé. Nous tenons notre feuille de route et avançons avec détermination pour bâtir une Infrastructure de marché qui offrira de nouvelles possibilités de financement pour les PME/ETI », se réjouit Mark Kepeneghian.



Si l’agrément est obtenu dans les prochains mois, une première IPO est prévue dès 2025. À terme, Lise vise à devenir la bourse de référence des PME stratégiques européennes, notamment dans les secteurs de l’énergie, de l’industrie ou de la défense.





