October : " Nous avons dû prendre une décision business en toute responsabilité", Patrick de Nonneville, co-fondateur et CEO d’October

Quand on s’est lancés en 2014 avec Olivier, nous avions identifié dès le départ qu’il fallait que nous mettions en place une plateforme technologique pratique ne serait-ce que pour nous aider à faire le filtre dans les dossiers

Sur cette solution, nous avons ratissé large en termes de questions entrantes d’où des décisions en matière de crédits de plus en plus automatisées.

Cependant, la commercialisation de ce type de plateforme n’est clairement pas notre métier. Or, pour qu’October Connect poursuive sa croissance, trouve sa scalabilité, il fallait la faire évoluer en fonction du besoin des potentiels clients. C’est comme cela que nous nous sommes rapprochés des équipes Sopra Banking Software, afin de bénéficier de leur expertise. Au fur et à mesure des échanges, la cession d’October Connect et le transfert de nos équipes dédiées dans leur service se sont naturellement imposés

Nous avions trois métiers : October Connect (commercialisation de la plateforme Saas), l’origination des nouveaux crédits et, la gestion des crédits en cours. Or, compte tenu du contexte économique global, il ne nous est plus possible de maintenir un volume suffisant d'origination pour être rentable. Les raisons sont multiples : les conditions imposées par nos investisseurs se sont drastiquement resserrées, les moyens de remboursement des TPE-PME ne sont largement plus les mêmes. Et, parfois la décision de contracter un crédit est même carrément repoussée. Imaginez, un boulanger qui envisage de s’équiper d’un nouveau terminal de cuisson. Avec un taux d’intérêt à 4 %, il franchit le cap. A 8 %, il recule l’échéance pour amortir son matériel jusqu’au bout. La demande de crédit elle-même est en chute !

Nous avons donc dû prendre une décision business en toute responsabilité et cesser notre activité d’origination. Or, cette activité était principalement concentrée sur nos bureaux en Europe.

Concernant l’origination, nous cessons de le faire avec nos propres équipes mais nous allons continuer de le faire en externalisant le service. Cela va mettre du temps - plusieurs mois – et, nous nous adapterons aussi aux contions de marché. Par ailleurs, nous avons aussi la gestion des encours : 300 millions d’euros pour environ 3000 prêts. Le dernier prêt arrivera à échéance en juillet 2030 et nous serons toujours aux côtés de nos clients à cette date.

Avec la crise Covid, les banques ont été en quelque sorte forcées d'exercer le même coeur de métier qu'October : le crédit en ligne. La BPI s'est d'ailleurs appuyée sur la solution du leader français du crédit aux PME. La concurrence avec les banques traditionnelles commence à se faire sentir mais celles-ci sont encore dépourvues de la solutions technologique idoine. C'est ainsi que naît October Connect, infrastructure technologique permettant l'origination, le filtrage, le traitement et la gestion d'un portefeuille de prêts commercialisée en Saas par « option » ou intégralement. Depuis mercredi 31 janvier, date du closing, October Connect appartient à 100 % à Sopra Banking Software. Les trente salariés dédiés à October Connect ont donc changé d'employeur. A ce stade de l'histoire, les équipes d'October passent de 100 à 70 personnes et October devient en quelque sorte locataire ou client de la solution développée en interne. Un changement qui a aussi été l'occasion pour les équipes d'October de passer au crible le business model de l'entreprise. Une chute que le CEO estime à 40 % par rapport à 2022. October va fermer ses bureaux situés en Espagne, Italie, Allemagne et aux Pays-Bas (environ cinquante personnes entre les 4 pays). Seul restera le bureau parisien constitué désormais d'une vingtaine de personnes. Et Patrick de Nonneville ne s'arrête pas là. « October c'est aussi une communauté de prêteurs que nous accompagnons depuis 10 ans. Nous allons nous adresser différemment à cette communauté. Nous avons le statut d'intermédiaire en financement participatif et aussi le statut de sociétés de gestion de portefeuille agréée par l'AMF. » October plateforme de Crowdfunding ou gestionnaire de fortune ? Les projets semblent déjà à l'étude.