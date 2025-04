L’IA au cœur des fintechs : levier stratégique, facteur de risque

« Les fraudes ne sont plus l’œuvre de quelques individus isolés, mais de véritables organisations structurées, qui disposent de capacités techniques de plus en plus sophistiquées, capables de répliquer une identité vocale ou visuelle à partir d’échantillons minimes »

Mais ce booster d’efficacité n’est pas sans contrepartie. L’essor de l’IA renforce également les risques cyber., Head of Sales chez, spécialiste de la lutte contre la fraude financière, alerte sur la montée en puissance des attaquants., explique-t-il. Certaines attaques reposent désormais sur des algorithmes génératifs, capables de fabriquer des documents ou justificatifs falsifiés, à une échelle industrielle.Le rapport Pulse of Fintech 2024 souligne également les questions de responsabilité et de réglementation soulevées par l’exploitation de l’IA génératives., peut-on lire dans le rapport. En effet, avec l’adoption croissante de l’IA générative, la question de la souveraineté devient de plus en plus sensible dans l’univers des fintechs., rappelle. L’émergence d’acteurs européens comme Mistral AI est perçue comme un signal encourageant, mais encore marginal.Dans ce contexte, les textes européens comme le règlement DORA (Digital Operational Resilience Act) ou l’AI Act visent à restaurer la confiance. Ils imposent aux fintechs une meilleure gouvernance des systèmes automatisés, le contrôle de leurs algorithmes, et une traçabilité renforcée des données. Objectif : garantir à la fois la résilience opérationnelle des plateformes et la protection des utilisateurs. Un cadre contraignant, mais perçu comme un levier de structuration du secteur.