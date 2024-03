Accueil Envoyer Imprimer Partager Blockchain & IA. : Zama lève 73 millions de dollars Zama, spécialiste du chiffrement homomorphe ou FHE, vient de dévoiler une levée de fonds de 73 millions de dollars. Un montant presque record pour une série A, en ces temps jusque-là plutôt moins disants côté investissement. A la co-direction du tour de table, on trouve Multicoin Capital et Protocol Labs, deux des principaux pionniers de l'industrie de la blockchain, avec la participation de Metaplanet., Blockchange, VSquared, Stake Capital et Portal Ventures, ainsi que plusieurs autres fondateurs stratégiques, dont Juan Benet (Filecoin/IPFS), Gavin Wood (Ethereum/Polkadot), Anatoly Yakovenko (Solana), Julien Bouteloup (StakeDAO) et Tarun.Chitra (Gantelet).



Concrètement, lancée il y a 4 ans par Rand Hindi, multi-entrepreneur qui a commencé par la création d'un réseau social pour ado en 2000, et Pascal Paillier, inventeur d'un cryptosystème, la startup propose un système permettant de protéger les données des blockchains et de l'IA via chiffrement.

La structure développe ses solutions en open-source et Zama après 4 ans de recherche, a gagné en célérité comme en performances. Place aujourd'hui aux cas d'usages.



Certains sont déjà intégrés à l'instar de Shiba Inu. L'un des jetons les plus importants en termes de capitalisation boursière, utilise le fhEVM pour créer un état de réseau complet pour sa communauté, alimentant tout, de son infrastructure financière décentralisée à son métaverse.

D'autres, sont à venir. L'identité décentralisée - bientôt la norme pour tous - où l'âge, la nationalité, le numéro de sécurité sociale ou le pointage de crédit d'un utilisateur peuvent être stockés de manière confidentielle sur la chaîne.

Les jeux en ligne où les attributs peuvent rester cachés pendant le jeu. Les exemples incluent le poker, Wordle ou d’autres jeux de stratégie.

Ou encore la Finance institutionnelle – où les actifs du monde réel tels que les fonds communs de placement ou les hypothèques peuvent être symbolisés et négociés sans révéler l'identité et les montants aux autres participants.



"La blockchain et l’IA ne sont qu’un début. Notre objectif à long terme est de chiffrer l’intégralité d’Internet de bout en bout." conclut Rand hindi, dans le statement accompagnant l'annonce de cette levée de fonds.



Anne-Laure Allain



Finyear vous propose de retrouver la retranscription de l'annonce faite par Rand Hindi, ci-dessous.

Et, pour ceux qui souhaiteraient aller plus loin, vous trouverez en bas d'article le lien vers d l'épisode de Crypto Coulisses animée par Gary Benezat où Rand Hindi détaille la plupart des cas d'usage du chiffrement homomorphe (FHE).

Message de Rand Hidi, CEO fondateur de ZAMA



Je suis fier d'annoncer que Zama a levé 73 millions de dollars dans le cadre d'une série A — l'une des plus grandes levées de fonds de l'histoire de la France — co-dirigée par Multicoin Capital et Protocol Labs, deux des principaux pionniers de l'industrie de la blockchain, avec la participation de Metaplanet. , Blockchange, VSquared, Stake Capital et Portal Ventures, ainsi que plusieurs autres fondateurs stratégiques, dont Juan Benet (Filecoin/IPFS), Gavin Wood (Ethereum/Polkadot), Anatoly Yakovenko (Solana), Julien Bouteloup (StakeDAO) et Tarun. Chitra (Gantelet). Ce cycle rassemble les esprits les plus brillants du secteur pour travailler vers un objectif unique : rendre le FHE omniprésent dans la blockchain et l'IA.



Il y a quatre ans, nous avons fondé Zama en tant que société de cryptographie open source axée sur FHE, le « Saint Graal de la cryptographie ». À cette époque, FHE était plus une question de mathématiques théoriques que de code pratique : il était trop lent, trop coûteux, nécessitait trop d'expertise en cryptographie et ne pouvait prendre en charge qu'une poignée d'applications réelles. Dans les années qui ont suivi, en grande partie grâce aux efforts incessants de notre équipe, nous avons méthodiquement abordé chacun de ces problèmes, rendant pour la première fois FHE généralement accessible aux développeurs non cryptographes. Je suis incroyablement fier de ce travail. Cela constitue à lui seul une réalisation importante.



Aujourd'hui, Zama propose une suite robuste de bibliothèques et de solutions open source FHE. N'importe qui, des développeurs individuels aux grandes entreprises, peut créer des applications qui offrent à leurs utilisateurs un chiffrement de bout en bout prêt à l'emploi. Les développeurs n’ont pas besoin de connaître quoi que ce soit en cryptographie pour commencer. Notre programme FHE, qui s'appuie sur TFHE, prend en charge tout type d'application, quelle que soit sa complexité, élargissant considérablement l'applicabilité de FHE.



Parallèlement à la sécurité et à l’expérience des développeurs, nous avons maintenu une concentration constante sur les performances. Depuis sa création, nous avons multiplié par 20 la vitesse de notre programme FHE et sommes en passe d’atteindre bientôt 100 fois. Cette étape clé en matière de performance a permis de débloquer des cas d’utilisation critiques et confidentiels de la blockchain et de l’IA. Les accélérateurs matériels FHE dédiés, qui arriveront dans les deux prochaines années, combleront la dernière lacune pour permettre des applications à l'échelle du Web telles que les grands modèles linguistiques (LLM) confidentiels et les logiciels en tant que service (SaaS) cryptés.



En plus de faire avancer nos recherches, ce financement nous donne plusieurs années de piste et les ressources nécessaires pour accompagner nos partenaires qui se lancent aujourd'hui en production avec FHE. Bien que nos partenaires couvrent un large éventail de secteurs, nous avons constaté que la blockchain était un marché clé sur lequel Zama devait se concentrer cette année. Un problème majeur avec la blockchain est que toutes les transactions et données sont visibles publiquement, ce qui crée un défi pour les développeurs d'applications qui nécessitent l'utilisation d'informations sensibles, telles que des données personnelles ou financières. Pour résoudre ce problème, nous avons créé le fhEVM, une solution de contrat intelligent confidentiel qui permet aux développeurs de créer des applications confidentielles en chaîne dans Solidity. Le fhEVM peut être intégré à n'importe quelle chaîne compatible EVM, garantissant que l'état reste crypté de bout en bout, à partir du moment où une transaction est soumise jusqu'au moment où les contrats intelligents la traitent.



Plusieurs projets incroyables ont déjà intégré le fhEVM :



Fhenix est un rollup FHE Layer 2 qui utilise le fhEVM pour permettre des transactions confidentielles dans l'écosystème Ethereum, répondant ainsi au besoin critique de confidentialité dans les solutions de mise à l'échelle.

Shiba Inu , l'un des jetons les plus importants en termes de capitalisation boursière, utilise le fhEVM pour créer un état de réseau complet pour sa communauté, alimentant tout, de son infrastructure financière décentralisée à son métaverse.

Inco est une blockchain modulaire utilisant le fhEVM pour offrir la confidentialité en tant que service à divers réseaux de couche 1, améliorant ainsi la confidentialité des blockchains existantes.

Au cours de l’année à venir, nous nous attendons à ce que l’innovation FHE prenne un essor exponentiel à mesure que davantage de développeurs découvriront ce qu’ils peuvent désormais construire. Certains des cas d'utilisation de la blockchain les plus populaires incluent :



Jetons confidentiels – où les soldes et les montants sont cryptés. Cela permet par exemple aux entreprises de gérer la paie en chaîne sans révéler l’identité et les salaires de leurs employés.

Identité décentralisée – où l'âge, la nationalité, le numéro de sécurité sociale ou le pointage de crédit d'un utilisateur peuvent être stockés de manière confidentielle sur la chaîne. Cela résout le problème d’identité insaisissable dans la cryptographie et permet la conformité réglementaire dans DeFi, la résistance Sybill aux parachutages, le crédit non garanti et bien plus encore.

Jeux – où les attributs peuvent rester cachés pendant le jeu. Les exemples incluent le poker, Wordle ou d’autres jeux de stratégie.

Finance institutionnelle – où les actifs du monde réel tels que les fonds communs de placement ou les hypothèques peuvent être symbolisés et négociés sans révéler l'identité et les montants aux autres participants.

Je suis également enthousiasmé par les applications du FHE en intelligence artificielle. Grâce à notre framework Concrete, il est désormais possible de convertir un modèle d'IA en un équivalent FHE, ainsi que d'entraîner et d'exécuter des inférences sur des données cryptées. Les data scientists peuvent déjà commencer à créer des applications d'IA confidentielles simples dès aujourd'hui et intégrer des modèles plus complexes tels que les LLM à mesure que l'accélération matérielle sera disponible dans un avenir proche.



La blockchain et l’IA ne sont qu’un début. Notre objectif à long terme est de chiffrer l’intégralité d’Internet de bout en bout. Voici notre plan directeur :



Tout d’abord, rendre FHE extrêmement simple à utiliser pour les développeurs, quel que soit leur cas d’utilisation.

Deuxièmement, rendre FHE extrêmement rapide, en faisant évoluer les blockchains confidentielles jusqu'à plus de 1 000 transactions par seconde et en générant des dizaines de jetons LLM cryptés par seconde.

Troisièmement, intégrez FHE aux applications cloud, des bases de données au SaaS.

Enfin, chiffrez l’intégralité d’Internet de bout en bout via un nouveau protocole « HTTPZ » alimenté par FHE.

Si ce projet vous intéresse, que vous envisagiez d'incorporer du FHE dans votre produit ou simplement de l'expérimenter, contactez-nous ! Mes DM sont toujours ouverts.



Venez construire l’avenir d’Internet avec nous.



Rand ( @RandHindi )

LIEN VERS ZAMA Aujourd’hui marque une étape importante dans notre mission consistant à chiffrer Internet de bout en bout à l’aide du chiffrement entièrement homomorphe (FHE).Je suis fier d'annoncer que Zama a levé 73 millions de dollars dans le cadre d'une série A — l'une des plus grandes levées de fonds de l'histoire de la France — co-dirigée par Multicoin Capital et Protocol Labs, deux des principaux pionniers de l'industrie de la blockchain, avec la participation de Metaplanet. , Blockchange, VSquared, Stake Capital et Portal Ventures, ainsi que plusieurs autres fondateurs stratégiques, dont Juan Benet (Filecoin/IPFS), Gavin Wood (Ethereum/Polkadot), Anatoly Yakovenko (Solana), Julien Bouteloup (StakeDAO) et Tarun. Chitra (Gantelet). Ce cycle rassemble les esprits les plus brillants du secteur pour travailler vers un objectif unique : rendre le FHE omniprésent dans la blockchain et l'IA.Il y a quatre ans, nous avons fondé Zama en tant que société de cryptographie open source axée sur FHE, le « Saint Graal de la cryptographie ». À cette époque, FHE était plus une question de mathématiques théoriques que de code pratique : il était trop lent, trop coûteux, nécessitait trop d'expertise en cryptographie et ne pouvait prendre en charge qu'une poignée d'applications réelles. Dans les années qui ont suivi, en grande partie grâce aux efforts incessants de notre équipe, nous avons méthodiquement abordé chacun de ces problèmes, rendant pour la première fois FHE généralement accessible aux développeurs non cryptographes. Je suis incroyablement fier de ce travail. Cela constitue à lui seul une réalisation importante.Aujourd'hui, Zama propose une suite robuste de bibliothèques et de solutions open source FHE. N'importe qui, des développeurs individuels aux grandes entreprises, peut créer des applications qui offrent à leurs utilisateurs un chiffrement de bout en bout prêt à l'emploi. Les développeurs n’ont pas besoin de connaître quoi que ce soit en cryptographie pour commencer. Notre programme FHE, qui s'appuie sur TFHE, prend en charge tout type d'application, quelle que soit sa complexité, élargissant considérablement l'applicabilité de FHE.Parallèlement à la sécurité et à l’expérience des développeurs, nous avons maintenu une concentration constante sur les performances. Depuis sa création, nous avons multiplié par 20 la vitesse de notre programme FHE et sommes en passe d’atteindre bientôt 100 fois. Cette étape clé en matière de performance a permis de débloquer des cas d’utilisation critiques et confidentiels de la blockchain et de l’IA. Les accélérateurs matériels FHE dédiés, qui arriveront dans les deux prochaines années, combleront la dernière lacune pour permettre des applications à l'échelle du Web telles que les grands modèles linguistiques (LLM) confidentiels et les logiciels en tant que service (SaaS) cryptés.En plus de faire avancer nos recherches, ce financement nous donne plusieurs années de piste et les ressources nécessaires pour accompagner nos partenaires qui se lancent aujourd'hui en production avec FHE. Bien que nos partenaires couvrent un large éventail de secteurs, nous avons constaté que la blockchain était un marché clé sur lequel Zama devait se concentrer cette année. Un problème majeur avec la blockchain est que toutes les transactions et données sont visibles publiquement, ce qui crée un défi pour les développeurs d'applications qui nécessitent l'utilisation d'informations sensibles, telles que des données personnelles ou financières. Pour résoudre ce problème, nous avons créé le fhEVM, une solution de contrat intelligent confidentiel qui permet aux développeurs de créer des applications confidentielles en chaîne dans Solidity. Le fhEVM peut être intégré à n'importe quelle chaîne compatible EVM, garantissant que l'état reste crypté de bout en bout, à partir du moment où une transaction est soumise jusqu'au moment où les contrats intelligents la traitent.Plusieurs projets incroyables ont déjà intégré le fhEVM :Fhenix est un rollup FHE Layer 2 qui utilise le fhEVM pour permettre des transactions confidentielles dans l'écosystème Ethereum, répondant ainsi au besoin critique de confidentialité dans les solutions de mise à l'échelle.Shiba Inu , l'un des jetons les plus importants en termes de capitalisation boursière, utilise le fhEVM pour créer un état de réseau complet pour sa communauté, alimentant tout, de son infrastructure financière décentralisée à son métaverse.Inco est une blockchain modulaire utilisant le fhEVM pour offrir la confidentialité en tant que service à divers réseaux de couche 1, améliorant ainsi la confidentialité des blockchains existantes.Au cours de l’année à venir, nous nous attendons à ce que l’innovation FHE prenne un essor exponentiel à mesure que davantage de développeurs découvriront ce qu’ils peuvent désormais construire. Certains des cas d'utilisation de la blockchain les plus populaires incluent :Jetons confidentiels – où les soldes et les montants sont cryptés. Cela permet par exemple aux entreprises de gérer la paie en chaîne sans révéler l’identité et les salaires de leurs employés.Identité décentralisée – où l'âge, la nationalité, le numéro de sécurité sociale ou le pointage de crédit d'un utilisateur peuvent être stockés de manière confidentielle sur la chaîne. Cela résout le problème d’identité insaisissable dans la cryptographie et permet la conformité réglementaire dans DeFi, la résistance Sybill aux parachutages, le crédit non garanti et bien plus encore.Jeux – où les attributs peuvent rester cachés pendant le jeu. Les exemples incluent le poker, Wordle ou d’autres jeux de stratégie.Finance institutionnelle – où les actifs du monde réel tels que les fonds communs de placement ou les hypothèques peuvent être symbolisés et négociés sans révéler l'identité et les montants aux autres participants.Je suis également enthousiasmé par les applications du FHE en intelligence artificielle. Grâce à notre framework Concrete, il est désormais possible de convertir un modèle d'IA en un équivalent FHE, ainsi que d'entraîner et d'exécuter des inférences sur des données cryptées. Les data scientists peuvent déjà commencer à créer des applications d'IA confidentielles simples dès aujourd'hui et intégrer des modèles plus complexes tels que les LLM à mesure que l'accélération matérielle sera disponible dans un avenir proche.La blockchain et l’IA ne sont qu’un début. Notre objectif à long terme est de chiffrer l’intégralité d’Internet de bout en bout. Voici notre plan directeur :Tout d’abord, rendre FHE extrêmement simple à utiliser pour les développeurs, quel que soit leur cas d’utilisation.Deuxièmement, rendre FHE extrêmement rapide, en faisant évoluer les blockchains confidentielles jusqu'à plus de 1 000 transactions par seconde et en générant des dizaines de jetons LLM cryptés par seconde.Troisièmement, intégrez FHE aux applications cloud, des bases de données au SaaS.Enfin, chiffrez l’intégralité d’Internet de bout en bout via un nouveau protocole « HTTPZ » alimenté par FHE.Si ce projet vous intéresse, que vous envisagiez d'incorporer du FHE dans votre produit ou simplement de l'expérimenter, contactez-nous ! Mes DM sont toujours ouverts.Venez construire l’avenir d’Internet avec nous.Rand ( @RandHindi )

Comment le chiffrement homomorphe (FHE) va bouleverser la privacy sur internet avec Rand Hindi, Zama par Crypto Coulisses Finyear vous propose de retrouver l'épisode de crypto-coulisses enregistré fin janvier dernier.



Objectif ? Comprendre à quoi sert concrètement le chiffrement homomorphe pour Monsieur tout le monde ? Et pourquoi, combiné à la blockchain, le FHE présente un véritable intérêt ?



Santé, intelligence artificielle et identité numérique, cet épisode revient justement sur des use cases concrets que Zama permet d’adresser.

Rand explique d’ailleurs la différence entre les zero-knowledge proofs (ZKP) et le FHE, et pourquoi ces 2 technos sont complémentaires.

Petite leçon d’entrepreneuriat au passage, Rand livre les principaux enseignements qu’il a tirés de sa première boite.



____



Sommaire

00:00 - Introduction et parcours de Rand

03:19 - Présentation de Zama et du chiffrement homomorphe

08:36 - L'idée de créer Zama et l'intérêt pour la vie privée

10:22 - La vision de Zama pour l'avenir du chiffrement homomorphe

12:35 - Les use cases du chiffrement homomorphe

15:34 - Différence entre le chiffrement homomorphe et les preuves à divulgation nulle de connaissances (ZKP)

18:47 - Risques et avantages du chiffrement homomorphe dans les échanges anonymes

20:54 - Intégration du chiffrement homomorphe dans les blockchains EVM compatibles

25:04 - Intégration de Zama sur les blockchains

28:22 - Use cases de la confidentialité dans la blockchain

30:11 - Zama et les autres acteurs du FHE

31:49 - Les débuts de Zama et le recrutement de l'équipe

33:10 - Levée de fonds et valorisation de Zama

35:31 - La vision de Zama et les erreurs passées

39:09 - Gérer une entreprise de manière stratégique

42:19 - Équilibre entre travail et vie personnelle

46:35 - Acquisition de clients chez Zama

47:35 - Processus de recrutement chez Zama

49:46 - Actualités de Zama

50:16 - Conseils pour lancer un projet blockchain

50:54 - Orientation vers les blockchains EVM

51:43 - Importance de l'écosystème Autres articles Nomination | Société Générale promeut Kristell Herbault en tant que Responsable du Développement Durable pour les Activités de Marchés

Arianee dévoile un nouveau partenariat avec Y/Project

Cybersécurité. : baisse de 42 % des montants levés par les startups en Europe en 2023

Claude : la nouvelle génération est en route

Quel impact les crypto-monnaies peuvent-elles avoir sur l’avenir de l’économie?









Articles similaires < > Opinion | Eric Demuth, Co-Founder & CEO Bitpanda "Halve Time : le halving arrive" Cybersécurité. : baisse de 42 % des montants levés par les startups en Europe en 2023 Arianee dévoile un nouveau partenariat avec Y/Project