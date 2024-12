Circle & Binance, un partenariat pour pousser le stablecoin USDC auprès de 240 millions d'utilisateurs...

L'USDC étant devenu l'une des formes de monnaie Internet les plus puissantes, ce partenariat réunit un dollar numérique fiable et conforme à la plus grande plateforme au monde pour l'utilisation des actifs numériques. Grâce à cette collaboration, Binance rendra l'USDC encore plus disponible dans notre gamme de produits et services, garantissant que nos plus de 240 millions d'utilisateurs dans le monde pourront accéder et utiliser l'USDC de manière transparente pour les applications de trading, d'épargne et de paiement.



De plus, Binance adoptera l'USDC comme un stablecoin vital indexé sur le dollar américain pour notre trésorerie d'entreprise, signalant une évolution significative vers les opérations financières en chaîne.



Circle fournira à Binance la technologie, la liquidité et les autres outils nécessaires pour garantir que nos utilisateurs bénéficient de la confiance et de l'innovation que Circle a bâties pour l'USDC. Circle travaillera également avec Binance pour établir des relations clés dans le paysage financier et commercial mondial, alors que les grandes entreprises du monde entier cherchent à bénéficier de l'infrastructure cryptographique et des pièces stables pour un éventail de plus en plus large de cas d'utilisation.



Selon Teng, Binance et Circle travailleront en étroite collaboration pour stimuler l'innovation et l'utilité des stablecoins à l'échelle mondiale. Cette collaboration, a-t-il affirmé, fera progresser considérablement le système financier numérique en pleine maturation.