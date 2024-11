Crypto : Les grands magasins Printemps en partenariat avec Binance Pay et Lyzi pour accepter les paiements en cryptomonnaie

Fondé en 1865 par Jules et Augustine Jaluzot, le groupe Printemps est un des leaders français emblématiques du commerce dans les secteurs de la mode, du luxe, de la beauté et du lifestyle. Il regroupe 3300 collaborateurs animés par leur sens du service et leur personnalité unique.Composé de 4 enseignes, Printemps, Citadium, Place des Tendances et Made In Design, le groupe Printemps s’exprime au travers de ses 20 grands magasins Printemps en France dont 4 Affiliés et 2 outlets et 1 magasin à Doha, 9 magasins Citadium et 4 sites e-commerce, printemps.com, citadium.com, Place des Tendances et Made In Design, et s’impose comme un acteur omnicanal incontournable distribuant plus de 3500 marques en France et à l’International.Fort d’un patrimoine artistique et architectural exceptionnel, le Groupe ne cesse d’innover depuis sa création, et de se lancer de nouveaux défis comme récemment la production de contenus exclusifs ou son incursion réussie dans l’économie circulaire.