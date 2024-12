Ripple a lancé son stablecoin, RLUSD

Le RLUSD sera initialement disponible sur Uphold, Bitso, MoonPay, Archax et CoinMENA, avec des cotations supplémentaires sur des plateformes telles que Bullish, Bitstamp, Mercado Bitcoin, Independent Reserve, Zero Hash et d'autres attendues dans les semaines à venir. Chaque jeton RLUSD est entièrement adossé à des dépôts en dollars américains, à des obligations du gouvernement américain et à des équivalents de trésorerie, conçus pour garantir sa stabilité, sa fiabilité et sa liquidité. Pour maintenir les normes de transparence les plus élevées, Ripple publiera mensuellement des attestations tierces des actifs de réserve du RLUSD , réalisées par un cabinet d'audit indépendant.



Les principaux partenaires du RLUSD comprennent des bourses, des teneurs de marché et des fournisseurs de paiement de premier plan à l'échelle mondiale, ce qui favorisera l'adoption et l'utilisation dans les régions Amériques, Asie-Pacifique, Royaume-Uni et Moyen-Orient. Le RLUSD est idéal pour les cas d'utilisation financière et permet aux institutions de :



- Faciliter le règlement instantané des paiements transfrontaliers .

- Accédez à la liquidité pour les opérations de transfert de fonds et de trésorerie.

- Intégration transparente aux protocoles de finance décentralisée (DeFi).

- Créez un pont fiable entre les monnaies fiduciaires traditionnelles et l'écosystème cryptographique, garantissant une transition transparente et efficace lors de l'entrée (rampe d'accès) ou de la sortie (rampe de sortie) de l'espace cryptographique.

- Fournir des garanties pour le trading d'actifs réels tokenisés tels que des matières premières, des titres et des bons du Trésor sur la chaîne.



Au début de l'année prochaine, Ripple Payments utilisera RLUSD pour faciliter les paiements internationaux au nom de ses clients entreprises. Ripple Payments a traité un volume de paiements de 70 milliards de dollars et dispose d'une couverture quasi mondiale avec plus de 90 marchés de paiement, ce qui représente plus de 90 % de la couverture du marché des changes quotidien.



RLUSD est disponible sur les blockchains XRP Ledger et Ethereum, offrant flexibilité et évolutivité pour un large éventail de cas d'utilisation financière.