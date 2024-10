Stripe et Bridge, le mariage à 1 milliard pour le meilleur des stablecoins ?

"Nous sommes très heureux d'annoncer l'acquisition de Bridge par Stripe"

"Ensemble, Bridge et Stripe vont accélérer l'adoption et l'utilité des dollars tokenisés et, ce faisant, rendre l'argent plus facile à déplacer, à stocker et à dépenser pour tout le monde, partout dans le monde."

"Les stablecoins sont des supraconducteurs en temps réel destinés aux services financiers. Grâce aux stablecoins, les entreprises du monde entier bénéficieront d'améliorations significatives en termes de vitesse, de couverture et de coûts dans les années à venir. Stripe va construire la meilleure infrastructure de stablecoins au monde et, à cette fin, nous sommes ravis d'accueillir Stripe"

l'annonce est enfin confirmée et ce, directement par un message signé par Zach Abrams, co-fondateur de Bridge. Un message immédiatement repris par Patrick Collison, co-fondateur et CEO de Stripe.Après des jours de rumeurs, la transaction a plus de 1 milliard de dollars est donc actée. Reste à passer l'étape des autorités en vigueur.Symbolique, ce rachat l'est à plus d'un titre. C'est l'une, voire la plus grosse transaction du secteur. Elle représente aussi un rendement des plus extraordinaires pour les investisseurs de Bridge. La société était valorisée 200 millions de dollars lors de son dernier tour de financement en série A (levée 40 millions) en août 2024 Fondée par Sean Yu et Zach Abrams, Bridge est devenu l'un des principaux fournisseurs de solutions logicielles permettant aux entreprises de traiter les paiements en stablecoin.Stripe marque par cette acquisition son intention d'étendre son infrastructure de paiement numérique aux stablecoins et ce, à partir de sa position de leader de marché.a annoncé Zach Abrams dans sa déclaration officielle.a souligné Patrick CollisonSelon CoinMarket Cap, l'acquisition fait également suite au partenariat de Stripe avec Coinbase en juin, dans lequel Stripe a intégré le réseau de couche 2 de base dans son offre de paiement cryptographique et s'est imposé comme une méthode de paiement au sein de Coinbase Wallet.Avec ces éléments, on comprend mieux pourquoi les défenseurs de la blockchain sont en ébullition sur cette nouvelle. Grâce au "gigantisme" apporté par Stripe, l'adoption des stablecoins en tant qu'outil dans les transactions financières risque de rapidement changer d'échelle.En France, notons que des entreprises comme SG-Forge ont leur propre stablecoin.Anne-Laure Allain