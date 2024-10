De Gaulle Fleurance lance son Observatoire des Transitions Numériques

« La tokenisation des crédits carbones et des données ESG via la blockchain représente une innovation majeure dans la lutte contre le changement climatique et la promotion du développement durable. Cette technologie offre de nombreux avantages, notamment en matière de transparence, de traçabilité et de vérification des données, tout en permettant de créer de la valeur, sur des marchés plus liquides et accessibles pour les crédits carbones et autres actifs environnementaux, » Sylvie Perrin avocate associée chez De Gaulle Fleurance.



L’un des secteurs prometteurs analysés par l’Observatoire est celui de la tokenisation des actifs énergétiques, en particulier dans le domaine des énergies renouvelables. Grâce à la blockchain, il devient possible de fragmenter la propriété d’actifs énergétiques (par exemple, une ferme solaire ou un parc éolien) en tokens, qui peuvent être achetés et échangés sur des plateformes décentralisées.

Cette innovation permet à un plus grand nombre d'investisseurs, y compris des particuliers, de financer des projets verts tout en améliorant la liquidité et la transparence de ces marchés.



Un exemple particulièrement innovant concerne le marché des crédits carbone tokénisés, qui utilise la blockchain pour certifier et échanger des crédits carbone de manière transparente et traçable. De plus en plus d'entreprises se tournent vers ce type de solutions pour compenser leur empreinte carbone et répondre aux exigences croissantes en matière de responsabilité environnementale.