Opinion | Richard Teng, Binance. "Sept ans aux frontières de l’innovation financière"

L’infrastructure nécessaire pour accompagner l’exploration des utilisateurs expérimentés et des nouveaux venus est en place, et une vaste gamme de produits et de services est là pour répondre à tous leurs besoins en matière de Web3 et de cryptomonnaies. Aujourd’hui, Binance prend en charge 541 actifs numériques et 2 632 paires de trading sélectionnés avec soin, et nos systèmes robustes sont prêts à gérer des volumes colossaux d’activité des utilisateurs. Le nombre record de requêtes par seconde (QPS) envoyées sur la plateforme de Binance (une mesure qui saisit le nombre de requêtes envoyées par les utilisateurs à notre système et qui reçoivent une réponse en une seconde) de 2,58 millions prouve que Binance est capable de traiter avec une fluidité optimale une charge très élevée lorsque les utilisateurs en ont le plus besoin.



Pour favoriser l’adoption des cryptomonnaies et l’inclusion financière, nous étendons continuellement la couverture et la portée de produits destinés à élargir l’accès aux cryptomonnaies et à fournir des services financiers essentiels.



Notre gamme de produits Simple Earn permet aux utilisateurs d’accroître leur solde de cryptomonnaies dans 392 actifs différents, et plus de 8 millions d’utilisateurs font fructifier leurs cryptomonnaies avec Binance Earn. Les paiements sont un autre pilier de l’adoption : aujourd’hui, plus de 24 millions de personnes dans le monde utilisent Binance Pay pour transférer de la valeur efficacement et en toute sécurité, via des envois nationaux et internationaux.



L’accroissement de la participation institutionnelle a été l’un des principaux moteurs de la généralisation des actifs numériques tout au long du cycle de marché actuel. Attirées par la liquidité et la profondeur inégalées du marché de Binance, ainsi que par ses produits et solutions répondant aux exigences rigoureuses des investisseurs professionnels, ces organisations ont afflué dans l’écosystème Binance cette année : entre janvier et juin 2024, le nombre d’inscriptions d’institutions a augmenté de plus de 36 %.



Une autre pierre angulaire de l’adoption est la diffusion d’informations sur les cryptomonnaies. Sur ce plan, nous avons atteint le chiffre de 43,6 millions d’apprenants qui se sont rendus sur la Binance Academy depuis le lancement de cette plateforme, afin de mieux comprendre l’univers de la blockchain et des actifs numériques et d’y évoluer de manière plus réfléchie et responsable