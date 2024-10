Stablecoins : le point sur les réglementations selon Binance

L’Union européenne dispose actuellement d’un cadre réglementaire complet et harmonisé pour les crypto-monnaies, sous la forme de son règlement sur les marchés de crypto-actifs (MiCA) , qui établit un cadre juridique uniforme pour l’émission et l’exploitation de crypto-monnaies dans tous les États membres de l’UE. Le MiCA vise à créer un environnement réglementaire cohérent, réduisant la fragmentation et offrant une clarté juridique aux acteurs du marché. Le MiCA couvre une large gamme de crypto-actifs, y compris les stablecoins, et définit des exigences spécifiques pour leur émission, leur gouvernance et leur supervision.



La clarté réglementaire favorise la confiance des entrepreneurs et des investisseurs , ouvrant la voie à de nouvelles entreprises et innovations. Cet environnement a influencé la décision de Circle de s'engager dans la région, comme le souligne son rapport State of the USDC Economy 2024 , qui indique que « l'UE dispose des éléments essentiels pour devenir un champion réglementaire et un leader du marché pour le Web3 ». Suite à l'adoption du règlement MiCA, Circle a considérablement investi dans ses opérations européennes, désignant la France comme plaque tournante pour les activités régionales. Dans le cadre de cette stratégie, Circle a l'intention d'intégrer entièrement EURC - son stablecoin libellé en euros - en Europe en tant que jeton de monnaie électronique conforme au MiCA.



Le règlement MiCA classe les stablecoins en jetons de monnaie électronique (EMT) et en jetons référencés à des actifs (ART).



Les EMT sont garantis par des monnaies fiduciaires et nécessitent que les émetteurs soient agréés en tant qu'établissements de monnaie électronique (EMI) ou établissements de crédit, et qu'ils conservent des réserves liquides en vue du remboursement. Au moins 30 % (ou 60 % pour les EMT « importants ») de ces fonds doivent être détenus sur des comptes séparés.



Les ART sont adossés à de multiples actifs et nécessitent une surveillance rigoureuse, notamment une autorisation et le respect de règles strictes sur la composition des réserves et la gestion des risques.



Les EMT et les ART sont tous deux soumis à des plafonds de volume d'échange de 1 million de transactions quotidiennes et à un plafond d'émission total de 5 milliards d'euros pour les devises hors UE afin d'atténuer les risques pour la stabilité financière.



La loi MiCA précise que les services de crypto-actifs entièrement décentralisés ne relèvent pas de son champ d’application. Cependant, les protocoles DeFi fonctionnent avec des interfaces et des intermédiaires centralisés. Une interprétation stricte de la législation pourrait exiger que ces protocoles DeFi se conforment aux mêmes exigences de licence et de connaissance du client (KYC) que les sociétés de services financiers traditionnelles. Cela pourrait imposer des charges importantes que de nombreux protocoles DeFi pourraient trouver difficiles ou ne pas vouloir assumer. C’est une préoccupation soulignée par Rune Christensen , fondateur de MakerDAO (aujourd’hui Sky), qui émet le stablecoin DAI, en avril de cette année.



En mai, la bourse de crypto-monnaie Uphold a retiré le DAI de la liste ainsi que cinq autres pièces stables , dont FRAX et USDT, invoquant la réglementation MiCA, qui entrera pleinement en vigueur en décembre 2024. À peu près à la même époque, Binance a également divisé les pièces stables en pièces « réglementées » et « non autorisées » en fonction de leur conformité aux nouvelles règles MiCA.



La sécurité réglementaire apportée par le MiCA peut renforcer la confiance des entreprises et encourager les investissements au sein de l’UE. Il sera essentiel de maintenir un équilibre entre la promotion de l’innovation et la réalisation des objectifs réglementaires. Si le MiCA place l’UE à l’avant-garde de la clarté juridique, son succès à long terme dans l’établissement de normes mondiales et la stimulation de la croissance du secteur dépendra d’une mise en œuvre et d’une supervision efficaces.