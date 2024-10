A lire | Claire Balva et Alexandre Stachtchenko, récidivent et signent la seconde édition de "Bitcoin & Crypto Monnaies Faciles"

Aussi, alors que les soubresauts de la campagne présidentielle aux USA font fluctuer le cours du Bitcoin, que les banques lancent leur stablecoins et que les Français ne savent plus vraiment à quel investissement se fier, le binôme s'est attelé à la mise à jour de son ouvrage dont voici le pitch :



Bitcoin, NFT, blockchain, stablecoins, DeFi, Ethereum... ​En tout juste une décennie, les cryptomonnaies sont devenues un enjeu politique et économique majeur. Mais malgré leur popularité, leur univers reste complexe, empreint d'exaltation et de scepticisme. Avec pédagogie et simplicité, Claire Balva et Alexandre Stachtchenko offrent une introduction accessible à Bitcoin et aux cryptomonnaies. Après une présentation des écueils du système monétaire et financier à l'ère d'Internet, le voyage peut commencer. Origines, fonctionnement, enjeux et espoirs... Faites le tour au fil des chapitres et mettez le pied à l'étrier grâce à quelques conseils pratiques.



"Bitcoin & cryptomonnaies faciles", Editions First