CBDC & Stablecoins. : vers une économie de 45 milliards de dollars d'ici à 2031 dans les échanges cross-border ?

Au regard d'autres technologies de paiement, les CBDC et les stablecoins sont très récents sur le marché. Les crypto-monnaies ont été les premières à faire leur apparition et donc, à gagner en notoriété.

Apparue en 1990, eCash a mis en pratique de manière pionnière le concept de transfert sécurisé et privé de token entre individus. En 2009, l'avénement du Bitcoin a marqué les débuts de l'usage de monnaies décentralisées basées sur la blockchain.

Les Stablecoins sont eux apparus au milieu des années 2010 combinant les avantages des monnaies numériques à la stabilité des monnaies fiduciaires.

Tether, l'un des premiers stablecoins établis et qui continue à s'arrimer de manière paritaire au dollar (one for one) a fait son apparition en 2014. Tether a rapidement pris le pas sur les autres crypto dépassant même le bitcoin en 2019 en tant que "monnaie" la plus échangée. Plusieurs autres stablecoins ont fait leur apparition (fin 2010's début 2020's) à l'instar de l'USDC de Circle ou encore du stablecoin algorithmique DAI.



Les stablecoins ont été confrontés à plusieurs reprises à des problèmes et à des crashs, le dernier en date étant celui de Terra en 2022.



Tether a également été confronté à des questions quant à savoir s'il détenait suffisamment de réserves de monnaie fiduciaire. Une enquête pour fraude menée à New York ayant conclu que ses stablecoins n'étaient pas entièrement garanties par des dollars américains. Ces préoccupations restent présentes dans l'esprit du public.



Le concept des CBDC trouve son origine dans l'essor des paiements numériques et des crypto-monnaies, qui ont pris de l'ampleur à la fin des années 2010 alors que les banques cherchaient à moderniser leurs systèmes monétaires.



La Chine qui a été l'un des premiers pays à l'adopter, a commencé à émettre sa première MNBC en 2014.

La pandémie de Covid-19 a encore accéléré l'intérêt des Etats pour les monnaies numériques de banque centrale face au déclin de l'argent liquide et à la nécessité de distribuer rapidement aux citoyens des moyens efficaces et numériques d'aides économiques.