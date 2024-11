Investir Day : carton plein sur l'info crypto et pas que...

Et puis il y a aussi cette jeune génération qui sait qu'elle ne bénéficiera pas des mêmes avantages que ses ainés au moment de la retraite et qui ose investir dans des actifs qui lui ressemblent en complément ou en remplacement de l'immobilier...

Investir Day, qui revenait ce mardi 26 novembre pour sa 6ème édition au Carrousel du Louvre a présenté une édition aussi fournie que fourmillante.Pas moins de 50 conférences qui ont toutes fait salles ou plutôt "espaces combles".Toutes les thématiques relatives à l'investissement y ont été abordées : de l'immobilier au PEA, de la nécessité de l'éducation financière à l'investissement impact, de l'investissement au féminin au nouveau contexte made in USA. Le tout émaillé par les interventions des dirigeants des grands groupes. : Michelin, Pernod Ricard, Sanofi, Airbus, FDJ, Gecina, BNP Paribas , Vinci...Et par la présence des acteurs de La Place : Banque de France , Euronext, Nasdaq, Direction Générale du Trésor épaulés par des fonds comme Arkea, Tikehau...Parmi les thèmes qui ont rencontré un engouement certain et supérieur aux éditions précédentes. : les cryptomonnaies et la poussée du Bitcoin.Tous les acteurs qui ont fait la une de l'info crypto/blockchain s'y étaient donné rendez-vous. : David Prinçay, Président de Binance en tête. Mais aussi Sébastien Borget, co-fondateur et COO de The Sandbox, Benjamin Chemla co-fondateur et dirigeant de Shares, Alexis Bouvard, country manager de Bitpanda, Jonathan Herscovici, co-fondateur et dirigeant de Stackinsat, Alexandre Stachtchenko, directeur de la stratégie de Paymium...Sur scène, dans cet environnement d'ordinaire dédié à l'investissement, disons plus classique, ils ont cette année suscité une forte curiosité : ascension du Bitcoin oblige.Mais attention, pas question de s'adonner à un prosélytisme aveuglant. Et les intervenants de la table ronde "Crypto 2024 année folle que retenir ? "menée par Louis Tellier du media spécialisé The Big Whale, avec Artem Sinyakin d'Oak Invest accompagnés par Claire Balva de Deblock Arnaud Touati, du cabinet Hashtag Avocats (chroniqueur WEB3 au sein de Finyear.com) ont été unanimes.Au cours des 12 derniers mois, le Bitcoin et, dans une moindre mesure, la cryptomonnaie en général ont bien gagné leur place d'actifs financiers pour les investisseurs. Et ce, grâce d'une part à un acteur - Blackrock - qui a lancé ses ETF Bitcoin au début de l'année 2024 avec une portée planétaire (bien que d'autres produits financiers adossés à la crypto existaient déjà). Et d'autre part, à la réglementation française et Européenne (statut de Psan et MICA) qui permis d'éloigner le spectre du "crypto far-west"."Il faut rappeler que la crypto monnaie est un actif alternatif, à risque. Cependant, aujourd'hui, en France, on peut acheter sur une plateforme régulée, dite PSAN dont la liste blanche est disponible sur le site de l'AMF. C'est la garantie que l'entreprise existe bien et qu'elle procède à un certain nombre de vérifications." relate Arnaud Touati "La crypto est aussi le seul actif que vous pouvez posséder vous-même. Autre sujet d'inquiétude du public : la cyber-criminalité, il va y avoir des alertes dans tous les sens. Mais c'est un phénomène presque "normal" puisqu'en période de marché bas, de "bear market", les hackers ne s'intéressent pas à la crypto : elle n'a pas beaucoup de valeur. Désormais, avec la montée du cours, les attaques vont se répéter. " relate Artem Sinyakin, de Oak Invest.Actif risqué, taux fluctuent, risque d'attaques... Quels seraient alors l'intérêt d'investir dans la crypto? De l'avis de tous, cela ne peut en aucun cas constituer 100 % de l'épargne mais bien être une alternative à de l'investissement, un actif de diversification qui comporte des risques de perte en capital.Cependant, si on se concentre sur le Bitcoin, le taux de performance moyen sur plusieurs années reste intéressant et supérieur aux produits "classiques" d'investissement.A cela se rajoute le côté ludique de cet investissement qui s'adresse aussi à une génération tournée vers le numérique.Anne-laure Allain