Mucho, la nouvelle aventure RH du corporate venture studio 321 avec BNP Paribas

Il y a un mouvement aujourd'hui au sein des banques concernant cette problématique RH via BPCE qui s'est rapprochée de Swile ou bien Crédit Agricole avec Worklife. Or BNP Paribas qui est la banque d'un tiers des entreprises en France n'avait pas cette verticale dans son escarcelle Fintech. Il aussi intéressant de s'éloigner un peu du poste comptable pour se rapprocher des problématiques RH afin d'adhérer un peu mieux problématiques des dirigeants d'entreprise qui ont souvent plusieurs casquettes.

"Ce sont majoritairement des structures assez petites avec un DG ou une fonction RH à la manoeuvre venant tout juste de prendre son poste et qui cherche à ne pas multiplier les plateformes. Par ailleurs, certains utilisent aussi Mucho dans le cadre de la valorisation des avantages sociaux mis en place et souhaitent faire un peu d'optimisation fiscale."

La création d'une nouvelle entreprise dans un corporate studio est toujours un événement. Quand en plus, il s'agit du renouvellement de confiance du corporate en question...Bref : 321 officialise la signature de sa seconde aventure avec BNP Paribas. Après la fintech, 1Point6 (ex-Panto) , dédiée à la gestion des paiements des marketplaces, voici la RHTech, Mucho et ses collaborateurs, nommés par la force des choses, les Muchachos.Qui, derrière le trait d'esprit hispanisant, dissimule la volonté pour la première banque d'Europe d'initier sa première incursion dans l'univers des RH, chose qui n'avait pas été accomplie jusque-alors. Donc, pour ce faire, elle embarque avec elle, son partenaire 321 qui a réalisé toute l'étude de faisabilité et, un CEO d'expérience en la personne de Christophe Doré. Tous trois actionnaires de la nouvelle structure." relate Christophe Doré, CEO de MuchoL'idée de Mucho est de créer une plateforme afin d'y héberger la totalité des avantages sociaux (hors salaire donc) afin de simplifier la vie des dirigeants d'entreprise et de les aider, via la mise en valeur des avantages sociaux proposés, à attirer et fidéliser leurs salariés. Le tout en limitant le nombre des démarches de back-office en back-office.Voilà pour le projet. Concrètement Mucho ne se présente pas comme une marketplace hébergeant les API des différents systèmes d'avantages mais propose ses propres services.La première brique de Mucho rassemble les avantages dits "classiques" (déjeuners, frais professionnels, titre de transport, mobilité, vacances, sport... ) dans une seule et même carte de paiement VISA. Au dirigeant d'entreprise ou au RH de fixer les plafonds par poste de dépenses et les possibles transferts entre chaque poste.La deuxième brique devrait arriver d'ici à la fin de l'année, avec une activité de courtier en assurance maladie/ santé. Quant à la troisième, elle arrivera courant 2025 via la distribution de produits made in BNP Paribas en épargne salariale et en épargne retraite.Aujourd'hui, la première brique est mise en service depuis le mois de juillet avec une centaine de clients déjà conquis (TPE/PME).Quant aux projets de déploiements de la nouvelle fintech/ RHTech made in 321 ? Conquérir de nouveaux clients forcément tout en rendant toujours plus services aux directions RH, financières et/ou aux dirigeants d'entreprise. "Aussi, nous réfléchissons de plus en plus à implémenter une brique qui leur permettrait de transmettre les données ESG de manière simple puisque nous avons tout ou partie des datas. "Autre projet ? Pourquoi pas lancer des partenariats avec des logiciels de paye ? Après tout au début d'une aventure entrepreneuriale, tout est possible !"A termes Mucho devrait présenter un solide modèle économique puisque nous ne serons pas dépendants d'un seul mode de rémunération".En effet, la fintech devrait percevoir des abonnements en fonction du nombre de salariés, des fees dûs au paiement interchange (via la carte), et les honoraires classiques de frais de courtage...Anne-Laure Allain