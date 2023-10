321founded et BNP Paribas lancent la Fintech Panto !

Avec Panto, nous souhaitons contribuer à la création d’un acteur de premier plan au service des marketplaces et plus généralement sur la plateformisation du commerce. Pour son lancement, Panto peut compter sur la force de BNP Paribas, présent sur toute la chaîne de valeur des paiements et 1ère banque européenne des entreprises. Grâce à son offre au meilleur standard du marché, je suis convaincu que l’équipe, menée par Guillaume Massis, parviendra à positionner Panto comme un des principaux acteurs de paiement pour les marketplaces.

Qui est Guillaume Massis ?C'est avec une expérience de plus de 20 ans dans le secteur bancaire et financier que Guillame Massis prend la direction de Panto.Il débute sa carrière chez Robert Walters puis GE Capital avant de cofonder en 2007 la fintech Airtag, spécialisée dans la digitalisation et la sécurisation des moyens de paiement sur mobile. La société t sera finalement rachetée par Safran (une filiale devenue aujourd'hui Idemia).Guillaume poursuit son aventure entrepreneuriale et cofonde la solution de Banking-as-a-Service Ditto Services, avant de prendre la direction commerciale en France de l'éditeur international Intuit (QuickBooks).», déclare Neil Pein, Responsable Transformation des paiements et des Nouveaux Business Digitaux du Groupe BNP Paribas.Rappelons que 321founded est le startup studio fondé en 2019 par Patrick Amiel et Romain Ledru Mathé. Il est déjà derrière des entreprises comme Chango avec la famille Mulliez, Angelaw avec le cabinet d'avocats Auguste Debouzy, Stables avec le PMU...Quant à BNP Paribas, la première banque de l'Union Européenne a présenté ce début octobre, l'ensemble de son savoir-faire en matière de solutions de paiement au cours d'une journée exceptionnelle qui s'est déroulée à Bruxelles au sein du siège de Fortis Lire l'article/ Reportage ici. Anne-Laure Allain