BNP Paribas signe un accord exclusif pour intégrer l’activité d’administration de hedge funds de HSBC

L‘accord couvre l’activité d‘administration de hedge funds de HSBC, qui sera transférée aux entités de BNP Paribas dans plusieurs marchés, dont Hong Kong RAS, Singapour, l’Irlande et le Luxembourg.



Le transfert de services de HSBC à BNP Paribas sera proposé à 25 clients dans le monde et impliquera l’intégration de certains collaborateurs au sein des équipes d’experts de BNP Paribas.



Le transfert de services proposé s’inscrit pleinement dans la stratégie bancaire intégrée de BNP Paribas, qui permet aux clients de la banque de bénéficier d‘une gamme complète de solutions d’externalisation front-to-back pour les actifs liquides et hedge funds — de l‘administration de fonds aux services de contrôle dépositaire, conservation de titres, trésorerie, change, financement, Global Markets et Prime Brokerage.



Philippe Benoit, Head of Strategic Business Development and Transformation, Securities Services, BNP Paribas, a déclaré :

« Le secteur des actifs alternatifs liquides et des hedge funds est un point de focalisation pour BNP Paribas. Nous avons investi de manière continue dans ce domaine, en mettant notamment l’accent sur notre offre de solutions bancaires intégrées et innovantes à travers les Métiers Securities Services et Global Markets de BNP Paribas. Notre offre d‘administration de hedge funds tire pleinement parti des atouts du modèle bancaire intégré de BNP Paribas, combiné à notre approche ambitieuse en matière d’innovation digitale et de service client. L’intégration des activités d’administration de hedge funds d’HSBC est une opportunité de répondre aux besoins en constante évolution des hedge funds et de renforcer notre position à leurs côtés, dans le cadre de partenariats durables. »



La mise en œuvre de l’accord devrait se conclure fin 2024, suite à la finalisation des migrations des clients.

À propos de Securities Services chez BNP Paribas

Les informations, opinions et évaluations contenues dans le présent document (les informations) sont jugées fiables mais BNP Paribas ne garantit ni leur exhaustivité ni leur exactitude. Ces informations sont émises par BNP Paribas et peuvent être modifiées sans préavis. BNP Paribas et ses filiales ne sauraient être tenus responsables de toute erreur, omission ou opinion contenue dans ce document. Ce document ne constitue ni une offre ni une sollicitation d’achat ou de vente d’un quelconque instrument financier. Afin d’éviter toute ambiguïté, toute information contenue dans le présent document ne saurait constituer un accord entre les parties. Des informations supplémentaires pourront être fournies sur demande.



BNP Paribas est un établissement de crédit autorisé à exercer des activités bancaires et prestataire de services d’investissement en vertu du droit applicable en France et est soumis au contrôle prudentiel sur base consolidée de la Banque Centrale Européenne (BCE), en coopération avec l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR). En tant que société cotée et prestataire de services d’investissement, BNP Paribas est également en France sous la tutelle de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF). Son siège social est situé au 16 boulevard des Italiens, 75009 Paris, France et son site internet



BNP Paribas est autorisé et agréé par la Banque Centrale Européenne (BCE) et l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR). BNP Paribas est autorisé par la Prudential Regulation Authority (PRA) et est assujetti à la réglementation de la Financial Conduct Authority (FCA) et à certaines des règles de la Prudential Regulation Authority (PRA). Des informations sur l’étendue des règles de la Prudential Regulation Authority (PRA) auxquelles nous sommes assujettis sont disponibles sur demande. BNP Paribas, succursale de Londres, est enregistrée au Royaume-Uni sous le numéro FC13447. Numéro d’établissement au Royaume-Uni : BR000170. Siège social au Royaume-Uni : 10 Harewood Avenue, London NW1 6AA.



Les services décrits dans le présent document, s'ils sont offerts aux États-Unis, sont offerts par BNP Paribas, agissant par l'intermédiaire de sa succursale de New York (autorisée et agréée par le Department of Financial Services de l'État de New York) ou de BNP Paribas Financial Services LLC, une société anonyme constituée en vertu des lois de l'État du Delaware ; s'il s'agit d'un service titres, par BNP Paribas Securities Corp., une société de bourse enregistrée auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC), membre de la Securities Investor Protection Corporation (SIPC) et de la Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) ; ou, s'il s'agit d'un produit lié à un contrat à terme par BNP Paribas Securities Corp., société inscrite en tant que Futures Commission Merchant auprès de la Commodities Futures Trading Commission (CFTC) et membre de la National Futures Association (NFA).

