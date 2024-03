321 coopte un nouveau Venture Partner au sein de son startup studio

Le modèle entrepreneurial proposé par 321 réunit tous les éléments qui ont motivé ma carrière : l’excitation de créer de nouveaux business à partir de zéro et le passage à l’échelle en s’appuyant notamment sur l’ADN profondément entrepreneurial des équipes 321 associé à la force des grands groupes. J’ai hâte de partager cette émulation et d’engager 321 dans le retail et de l’e-commerce, un secteur qui fourmille de gens passionnés et d’idées novatrices.

Encore du nouveau chez 321. Et le moins que l'on puisse dire c'est que le corporate venture studio fondé par Patrick Amiel et Romain Ledru-Mathé en 2019 sait s'entourer.En février dernier, 321 annonçait la création d'un advisory board, composé, pour l'instant de figures entrepreneuriales comme Gilles Babinet et Gilles BianRosa Pour l'instant, car d'ici quelques semaines, le nom d'une autre "advisor" devrait être dévoilé.Aujourd'hui, les équipes annoncent l'arrivée de Pieter Lammens en qualité de Venture Partner au sein du startup studio, 321.Diplômé de Kedge et d'un MBA à l'INSEAD, Pieter compte plus de 20 ans d'expérience et conjugue deux expertises fortes dans les domaines du capital-risque et de l'innovation retail.Pour les plus "anciens" du business du retail et de entreprenariat Pieter Lammens est surtout connu pour avoir co-fondé et pris la direction de Lafayette Plug & Play, l'accélérateur de startups monté entre le géant Plug & Play et les Galaries Lafayette (rejoints par la suite par le groupe Etam) dédié au retail. Un modèle des plus inédits à l'époque et un vivier de talent, puisque l'une des ex-responsables communication & Marketing de Lafayette Plug & Play, Dounia Agharby, est aujourd'hui à la communication de Consensys, la maison-mère de Metamask.Au cours des 5 années de Lafayette Plug & Play plus de 140 startups y ont été accompagnées avec l'appui de 16 groupes internationaux majeurs des secteurs de la Distribution Spécialisée, du Luxe, de la Cosmétique, de l'Alimentaire ou du Textile.En parallèle Pieter Lammens a aussi fondé le fonds CVC Fashion & Retail Investments avec le soutien des Galeries Lafayette. Il a co-créé également en 2022, VAeX Capital Partners, fonds d'amorçage en capital-risque axé sur l'avenir du commerce et les startups Fintech.Serial entrepreneur, il est aussi à l'origine en 2005 de la société Tedemis, positionnée dans le secteur des Telecom, qui sera plus tard acquise par Criteo.Au sein de 321, il sera naturellement positionné sur la verticale "Retail & Distribution" avec pour mission d'initier les relations avec les grands groupes, puis d'encadrer le déploiement des startups du secteur, à l'instar d'Edouard Bouvet pour les Fintechs et de Thomas de Longvilliers sur le secteur de la Mobilité.» déclare Pieter Lammens.