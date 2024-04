Nominations | BNP Paribas renforce son Pôle Digital

Thomas Zink, précédemment co-CEO de BNP Paribas Personal Investors, prend la responsabilité du pôle Nouveaux Métiers Digitaux qui regroupe Nickel, Floa, Lyf et BNP Paribas Personal Investors à compter du 1er avril. Il sera rattaché à Pierre Fersztand, Global Head of Cash Management, Trade and Payments de BNP Paribas.Avec cette nomination, le pôle Nouveaux Métiers Digitaux de BNP Paribas évolue avec l’intégration de BNP Paribas Personal Investors. Thomas Zink aura la responsabilité d’assurer la poursuite du développement de ces activités en leur faisant bénéficier des forces du modèle de BNP Paribas, ses expertises et son ancrage européen.Emmanuelle François, responsable Europe d’Axepta BNP Paribas, prend la responsabilité globale d’Axepta BNP Paribas à compter du 1er avril, intégrant l’ensemble des offres d’acquisition. Elle sera rattachée à Pierre Fersztand, Global Head of Cash Management, Trade and Payments at BNP Paribas.Ils succèdent à Neil Pein qui a pris la responsabilité de BNP Paribas Leasing Solutions.Thomas Zink était co-CEO de BNP Paribas Personal Investors Germany depuis 2020. De 2016 à 2019, il est Directeur financier de Personal Investors puis CEO par interim de Personal Investors en 2019-2020. Précédemment en poste chez BNP Paribas CIB à New York, il rejoint BNP Paribas en 2010 en intégrant l’équipe de gestion financière du Groupe. Avant 2010, Thomas travaille au sein de GE Capital en tant que Directeur du marketing. Il débute sa carrière au Boston Consulting Group. Thomas est diplômé de l’Ecole Nationale des Ponts et Chaussées et titulaire d’un MBA de l’INSEAD.Emmanuelle François a plus de 25 ans d’expérience dans les paiements, en particulier dans les systèmes d’acquisition et d’acceptation monétiques. Après avoir dirigé au sein du groupe Credit Mutuel ARKEA des projets B2B de services bancaires en marque blanche, puis dirigé une filiale spécialisée dans la restructuration de crédits hypothécaires, elle rejoint BNP Paribas en 2022 pour développer l’offre produit d’acquisition et d’acception du Groupe en France. Emmanuelle est diplômée de l’école de sciences commerciales d’Angers (ESSCA).En Savoir Plus Sur BNP PARIBAS :