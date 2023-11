EPI conclut de l'acquisition de la solution de paiement iDeal (Pays-Bas) et du fournisseur technologique Payconiq International (Luxembourg)

EPI est ravi de confirmer qu'après la conclusion positive de tous les processus d'approbation réglementaire pertinents, EPI a pu finaliser aujourd'hui son acquisition respectivement de Currence iDEAL BV et de Payconiq International SA. Cela marque une étape importante dans la stratégie d'EPI visant à offrir un système de paiement instantané unifié. programme et plateforme pour l’Europe.La finalisation de ces acquisitions soutient encore davantage l'ambition d'EPI de devenir un acteur majeur dans le paysage européen des paiements. Il souligne également l'engagement d'EPI à fournir à l'Europe une solution de paiement numérique innovante, sécurisée et instantanée. Cela permettra à EPI de commencer à préparer le déploiement de sa solution de paiement en Belgique, en France, en Allemagne, puis aux Pays-Bas, pays qui représentent ensemble plus de la moitié de tous les paiements autres qu'en espèces dans la zone euro, avant de s'étendre à d'autres pays européens.EPI croit fermement que Currence iDEAL BV et Payconiq International SA constituent des actifs stratégiques qui contribueront à faire avancer la mission d'EPI consistant à créer une solution de portefeuille numérique et un moyen de paiement instantané de compte à compte sous une marque unifiée dans les pays européens. EPI a récemment annoncé que son portefeuille numérique, nommé Wero, allait redéfinir la façon dont les gens paient, comblant ainsi les lacunes de l'écosystème de paiement actuel en Europe.« J», déclare Martina Weimert, PDG d'EPI.Au milieu de cette évolution significative de l'entreprise, EPI rassure sur la continuité des activités d'iDEAL et de Payconiq International, ainsi que sur l'intégration transparente de leurs services tout au long du processus de transition. EPI reste pleinement engagé à fournir des services de paiement ininterrompus aux commerçants et aux consommateurs au Luxembourg, en Belgique et aux Pays-Bas.Les informations financières sur les acquisitions ne seront pas divulguées.Enfin, nous exprimons notre plus grande gratitude à toutes les personnes impliquées et nous sommes impatients de nous lancer ensemble avec nos actionnaires et nos membres dans ce nouveau chapitre.***À propos d'EPIL'European Payment Initiative (EPI) est une initiative soutenue par 16 banques et sociétés de services financiers européennes visant à construire progressivement une solution de paiement adaptée à l'Europe. EPI exploite l'infrastructure de paiements instantanés de compte à compte disponible en Europe pour améliorer l'efficacité et supprimer les intermédiaires dans le flux de paiement. Il vise à permettre les paiements de nouvelle génération pour les consommateurs et les commerçants en Europe pour tous les types de transactions de détail. EPI prendra initialement en charge les paiements de personne à personne (P2P) et de personne à professionnel (P2Pro), suivis des paiements d'achats en ligne et mobiles, puis des paiements au point de vente.

e tiens personnellement à exprimer ma gratitude à toutes les parties impliquées dans ces transactions importantes. Je remercie nos actionnaires pour leur confiance continue dans la vision et la mission d'EPI ainsi que les autorités compétentes pour leur examen diligent. Par ailleurs, je souhaite chaleureusement la bienvenue aux employés d'iDEAL et de Payconiq International qui rejoindront la famille EPI. Je pense que leur expertise et leur expérience seront très précieuses pour contribuer au succès d'EPI et de sa solution de paiement Wero

L'European Payments Initiative (EPI) annonce ce mardi 31 octobre, le closing de l'acquisition de la solution de paiement néerlandaise, iDEAL et du fournisseur technologique luxembourgeois, Payconiq International. Des transactions annoncées plus tôt cette année, visant à asseoir la stratégie d'EPI : offrir une solution de paiement instantané unifié en Europe. Nommé Wero, le portefeuille numérique d'EPI souhaitant combler "les lacunes de l'écosystème en Europe". Associés depuis deux ans au sein d’EPI Company, les membres fondateurs d'EPI sont au nombre de 16 dont BFCM, BNP Paribas, BPCE, Crédit Agricole, Deutsche Bank, DSGV, ING, KBC, La Banque Postale, Nexi, Société Générale, Worldline… Auxquels se sont adjoints récemment : Belfius, DZ Bank, ABN Amro et Rabobank intégrés pour les deux derniers via ING. Les informations financières sur les acquisitions ne seront pas divulguées. Anne-Laure Allain Lire le communiqué de l'annonce ci-dessous