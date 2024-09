EPI Company – Wero : 6 grandes banques françaises unies pour l’avènement officiel de la solution européenne dans l’Héxagone.

Le pari est culotté, et on le sait, en France, il n’est pas toujours facile de bousculer les habitudes (ni de faire s'unir des concurrents d'ailleurs... ).



Souvenez-vous, il y a 10 ans, quand Paylib, justement s’est lancée, il s’agissait d’une application destinée à faciliter l’usage des commerçants. Le pivot vers le paiement peer to peer entre particuliers n’est arrivé que plus tard poussé par les trublions de Lydia.

Mais bonne nouvelle, en 10 ans, justement l’usage de ce paiement a été adopté par 68 % des Français interrogés par Ipsos pour un sondage concocté pour l’occasion.



Et bonne nouvelle pour les banques, les caractéristiques clefs citées pour l’adoption dans ce sondage sont :

- Les garanties de sécurité élevées (47 %)

- La gratuité (45 %)

- La facilité d’utilisation (42 %)

- Et à 30 % : la caution des banques et l’intégration dans l’application bancaire.



Les atouts sont là puisqu’une dizaine d’autres banques en Europe auraient déjà manifesté des intérêts pour rejoindre le mouvement.

De façon unanime, du côté des banques ou d’EPI, si ce lundi 30 septembre est bien un avènement, l’enjeu de la réussite se portera avant tout d’ici à 2 ans via l’adoption par les commerçants.

Ils comptent donc sur ce départ lancé auprès de 35 millions de personnes pour instaurer l’usage.

Et attendent patiemment de surprendre ce moment où, à la table du café, là juste en face d’eux, ils entendront : « je te fais un WERO ? »



Anne-Laure Allain