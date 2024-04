Stables amorce un nouveau virage stratégique avec l'arrivée Tezos et d'un nouveau DG au capital

Convaincus de la pertinence du projet, il nous semblait important d’y associer de nouveaux investisseurs. C’est avec enthousiasme que nous accueillons le support économique de la Fondation Tezos, qui vient renforcer une collaboration technique avérée dont le projet a bénéficié dès le démarrage.

Faire vivre l'émotion des courses hippiques en version virtuelle, sans contrainte d'espace et de temps, tester l'édition de jetons sur la blockchain pour "tracer" autrement sa clientèle et s'acculturer à une nouvelle façon de s'adresser aux amoureux des courses hippiques et de les fidéliser... tel est le projet de Stables , Fantasy Game lancé en janvier 2023 au sein du corporate studio 321founded avec l'appui de PMU.En trois jours, l’intégralité des 6666 premiers NFT, ont été vendus, preuves de l'engouement suscité. Et les compteurs de la maison poussent jusqu'à 35 000 comptes inscrits (pas tous actifs à 100%, forcément).Basée sur le WEB3 (déployée sur la blockchain Tezos), Stables combine les données réelles des chevaux de course avec une expérience de jeu en ligne.Un modèle qui convient très bien aux équipes de PMU qui a cependant ressenti le besoin de basculer dans un nouveau modèle de déploiement.» commente Emmanuelle Malecaze-Doublet, DG du PMU.L'idée derrière cela ? Déployer le projet au-delà de la communauté française existante (même si 30 % des aficionados viennent déjà d'ailleurs) et, aussi performer sur la blockchain en utilisant sa puissance tout en s'adressant à la communauté des "gamers" qui est sûrement un peu différente de la clientèle habituelle des PMU ?C'est pour rester à l'écoute de ces besoins que le choix d'un nouveau DG a été fait. Et son profil colle parfaitement avec les nouvelles ambitions de Stables. Depuis peu, c'est donc Lebnan Nader le CEO de Stables. Diplômé d’HEC Paris et avec près de 20 ans d’expérience en stratégie, développement de produits et mise sur le marché dans les secteurs numériques, Lebnan Nader a travaillé sur quatre continents. Il a notamment co-fondé un studio international de jeux vidéo et expériences VR, plusieurs fois primé (Game Cooks). Il cofonde par la suite un éditeur de logiciel pour les opérateurs de loterie et de paris (Integrate Studio).Comme prévu dans le schéma "made in 321", ce nouveau directeur général entre au capital de l'entreprise. Dans cette situation, il entre au capital avec les autres membres de la direction (executive) dont les noms ne sont pour l'instant pas dévoilés. Et c'est ce pool de dirigeants, qui va devenir majoritaire au capital de Stables. En face, à parts visiblement égales, PMU, Tezos et 321.relate Lebnan Nader,Voilà pour le développement à l'international qui permettrait à la fois d'élargir la communauté, la profondeur de jeu et aussi les usages différents de la blockchain. Puisque rappelons qu'en France, pour l'instant, les gains obtenus via des jeux WEB3, n'ont pas franchement de statut légal.Et c'est là aussi qu'intervient l'apport de Tezos.En plus du soutien financier, Tezos et les équipes de Stables s'apprêtent à travailler de concert notamment sur l'optimisation du jeu. Il y aura donc, deux types de développement techniques. D'une part des ajustements graphiques ou de fonctionnalités pour s'adapter à la demande de la communauté Stables. Et, de l'autre, des ajustements avec Tezos afin d'exploiter toute la palette des possibilités offertes par la blockchain.» déclare Jean-Frédéric Mognetti, Executive Director de la Fondation Tezos.Stables poursuit donc son déploiement, certes de manière un peu plus indépendante qu'au sein de l'écurie qui l'a pouliné. A voir si la négociation de ce nouveau virage, lui conférera la pole position y compris à l'international ?Anne-Laure Allain